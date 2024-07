Einige Apps sind genial, weil sie so simpel sind. Dazu zählt auch die App Bananabin, die euch auf dem Mac mitteilt, wann es Zeit wird, den Papierkorb zu leeren. Dafür hat sich der Entwickler etwas Besonderes ausgedacht. In der echten Welt bemerken wir einen überfüllten Papierkorb recht schnell. Auf einem Mac ist das jedoch nicht immer so offensichtlich. Einige Nutzer leeren diesen erst, wenn die Festplatte überläuft. Eine simple App hilft nun dabei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...