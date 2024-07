Mieter:innen müssen sich künftig wohl ebenfalls auf KI in ihrem Leben einstellen. Denn schon jetzt gibt es künstliche Intelligenzen, die Vermieter:innen anfallende Aufgaben abnehmen. Dazu zählt sogar, die Mieter:innen an fällige Zahlungen zu erinnern. Viele Mieter:innen kennen das Problem: Sobald etwas in der Wohnung kaputt ist, müssen die Vermieter:innen kontaktiert werden. Das kann für beide Seiten langwierig und anstrengend sein. Was also, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...