© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa



Auf Tesla-Anleger wartet die nächste Enttäuschung. Analysten gehen davon aus, dass der E-Auto-Riese morgen erneut schwache Verkaufszahlen bekannt geben wird. Ein Ende der Hiobsbotschaften scheint nicht in Sicht.Der E-Auto-Superstar Tesla verliert immer mehr von seinem Glanz. Experten gehen davon aus, dass das Unternehmen von Elon Musk am morgigen Dienstag beim Absatz den zweiten aufeinanderfolgenden Quartalsrückgang in Folge bekannt geben wird. Das war zuletzt im Jahr 2012 der Fall, als das Unternehmen sein erstes Modell, den Roadster, auslaufen ließ. Laut Analystenprognosen wird Tesla für die abgelaufenen drei Monate voraussichtlich die Auslieferung von 441.019 Fahrzeugen bekannt geben. …