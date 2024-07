Mit frischem Kapital strukturiert sich wefox um. Künftig will das Unternehmen seine Marktposition in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen. Aus Deutschland wird sich wefox zurückziehen. CEO Mark Hartigan soll bis mindestens Jahresende seine geschäftsführende Funktion fortsetzen. In den vergangenen Wochen war in den Medien von einer drohenden Insolvenz von wefox oder auch einem möglichen Verkauf die Rede. Nun hat sich das Unternehmen zu seiner Neuausrichtung geäußert. Im Zuge ...

