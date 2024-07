XRP auf 16,10 $: Ist die Expertenprognose realistisch?

Kryptowährungen steigen zum Wochenstart um rund 2,5 Prozent in der Marktbreite. Bitcoin und Ethereum legen ungefähr 2 Prozent zu, für XRP ist es etwas weniger. Auch auf Wochensicht gibt es keinerlei Kursgewinne. Die Seitwärtsbewegung geht munter weiter und zuletzt bröckelte der XRP Kurs schlichtweg weg.

Der folgende Krypto-Influencer auf X (ehemals Twitter) ist nun stark bullisch für XRP und prognostiziert einen Kursanstieg auf 2,90 bis 16,10 US-Dollar. Die Grundlage dieser Schätzung bleibt unklar, was die Seriosität und Validität einer solchen Prognose durchaus infrage stellt. Solche Prognosen wirken eher wie ominöse Werbung der Community für XRP, die bekannt dafür ist, übertriebene Erwartungen zu wecken. Dies stärkt nicht unbedingt das Vertrauen in solche Vorhersagen. Die XRP-Community hat in der Vergangenheit oft durch unhaltbare Behauptungen auf sich aufmerksam gemacht - so auch hier?

Langfristig müsste XRP schließlich für das obere Kursziel von 16,10 US-Dollar eine 30-fache Wertsteigerung erreichen. Angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von 26 Milliarden US-Dollar würde dies eine Bewertung von etwa 750 Milliarden US-Dollar bedeuten. Eine solche kurzfristige Wertsteigerung erscheint äußerst unrealistisch. Selbst langfristig ist ein derart drastischer Anstieg schwer vorstellbar, da er eine immense Kapitalzufuhr und signifikante Marktveränderungen erfordern würde. Dafür müsste doch eine massive Adoption von XRP vonstattengehen.

Ein Einstieg in XRP erscheint derzeit wenig attraktiv. Kurzfristig bleibt der Kurs deutlich unter der psychologischen Marke von 50 US-Cent. Der Tageschart zeigt Schwächen, eine Trendwende ist kurzfristig nicht absehbar. Trotz der bullischen Stimmung in der Community und der spekulativen Kursziele der Influencer gibt es wenig Substanz für solche Prognosen. Unterhalb von 0,50 bzw. 0,56 US-Dollar gibt es wenige Anzeichen für eine bullische Umkehr. Erst oberhalb bietet sich ein Blick auf XRP an, um eine Erholungsbewegung zu handeln.

XRP Alternative: Base Dawgz geht viral - schafft DAWGZ 1000 %?

XRP ist somit aktuell kein Kauf, der Chart ist angeschlagen und auch die fragwürdigen Prognosen vermeintlicher Experten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Musik am Kryptomarkt im Juli 2024 woanders spielt. Spekulative Anleger schauen weiterhin auch auf neue Coins und Presales, hier zeigte Base Dawgz zuletzt Momentum.

Base Dawgz (DAWGZ) hat nämlich in den vergangenen Tagen trotz der allgemeinen Marktschwäche schnell 2,25 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Jahr 2024 hat ein Wiederaufleben von Meme-Coins erlebt, Base Dawgz zieht dabei besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Denn die L2 Base punktete zuletzt mit starkem Wachstum.

Ein Highlight von Base Dawgz ist das Shiba Inu-Maskottchen, das ein virales Branding erzeugt. Denn der Hund springt mit seinem Fallschirm von Blockchain zu Blockchain. Damit möchte das Team eins darstellen - Base Dawgz ist zwar ein Base-Meme-Coin, aber zugleich multichain-fähig. Dies wird durch die Integration von Wormhole und Portal Bridge ermöglicht, was die Liquidität erhöht und den Handel erleichtert.

Zum Base Dawgz Presale

Das Team setzt auf die Unterstützung der dynamischen Base-Chain-Community, um DAWGZ erfolgreich zu machen. Ein Belohnungsprogramm motiviert Nutzer dazu, Inhalte über Base Dawgz zu teilen, indem sie Punkte und später Token erhalten. Damit dürfte die Verbreitung in den sozialen Medien noch schneller vonstattengehen.

Mit einer starken Kombination aus viralem Branding, Community-Engagement und der Unterstützung durch die Ethereum-Layer-2-Lösung Base zeigt Base Dawgz frühzeitig seine Stärke. Bereits in den nächsten 48 Stunden folgt die nächste Preiserhöhung, womit sich Anleger für maximale Buchgewinne beeilen sollten.

Zum Base Dawgz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.