Die Aktie des Biotech-Wirkstoffentwicklers hatte am 17. Juni ein Jahrestief bei 7,22 € markiert und legte seitdem 24 % zu (allein am Freitag + 5,7 %). Dafür sorgte die Berücksichtigung bei einem Projekt des US-Verteidigungsministeriums und zuletzt der Fast-Track-Status für das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat TUB-040 der EVOTEC-Beteiligung Tubulis in den USA. Das Mittel soll bei der Behandlung von resistentem Eierstockkrebs eingesetzt werden. Der heutige Amtsantritt von Dr. Christian Wojczewski als CEO sorgt für weitere Erwartungen, auch im Hinblick auf die kürzlich ins Spiel gekommene mögliche Übernahme von EVOTEC. Wojczewski soll im August eine neue Mittelfristplanung vorstellen. Bis dahin wird sich noch Gelegenheit ergeben, um sich an der Spekulation auf Turnaround zu beteiligen. Die TB-Daily hatte sich am 18. Juni in die Kurserholung eingeklinkt. Ergebnis bisher: 50 % plus.



Ihre Bernecker Redaktion/ www.bernecker.info