Lauf (pta/01.07.2024/16:14) - Die Jost AG gibt bekannt, dass der Vorstand heute beschlossen hat, 43.900 eigene Aktien (10% des Grundkapitals) im Rahmen eines vereinfachten Einziehungsverfahrens gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG einzuziehen. Diese Maßnahme erfolgt ohne Kapitalherabsetzung.

Der Beschluss beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Juni 2021. Nach der Einziehung werden 395.100 Stückaktien ohne Nennwert verbleiben. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung am 19. Februar 2024 zugestimmt.

Die Jost AG

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A Geschäft. Das Unternehmen begleitet Steuerberatungskanzleien und mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich bei der Regelung ihrer Nachfolge und unterstützt den Generationenwechsel. Des Weiteren vermittelt die Jost AG die passenden Fach- und Führungskräfte im Steuerfach. Seit 1999 ist die Jost AG börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via Mail an info@jost-ag.com.

Aussender: Jost AG Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Jost Tel.: +49 9123 179-141 E-Mail: a.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com

ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

