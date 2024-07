Die Aktie vom US-KI-Giganten Nvidia zeigt sich zwar heute etwas schwächer (aktuell geht es um rund 2% nach unten), konnte aber in den vergangenen sechs Monaten um ganze 158% an Wert gewinnen. Und auf Jahressicht ging es sogar um 199% nach oben, während in der Drei-Jahres-Betrachtung unter dem Strich ein sagenhafter Kursgewinn von 580% auf der Kurstafel von Nvidia steht! Nvidia-Aktie:...

