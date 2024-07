Die US-Aktienmärkte sind uneinheitlich in die neue Börsenwoche und in das zweite Halbjahr 2024 gegangen. Während der Leitindex Dow Jones am Montag zulegte, gab der technologielastige Nasdaq100-Index nach. Positiv startet die Microsoft-Aktie an diesem Monatag. Diese Marken müssen Anleger jetzt kennen. Von Seiten der Konjunktur erfreute die Anleger am Freitag zum einen, dass sich die Stimmung der Verbraucher im Juni weniger als erwartet eingetrübt hat. Zum anderen fiel der viel beachtete Preisindex ...

