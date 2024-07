Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.07.2024

Kursziel: 82,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Roadshow-Feedback: Wachstumsinitiativen und Modul-Geschäft ShellyX im Fokus der Investoren



Wir waren vergangenen Donnerstag mit dem Shelly-CEO Wolfgang Kirsch in Hamburg auf Roadshow. Fokusthemen waren insbesondere die mittelfristigen Wachstumspotenziale sowie die Entwicklung hin zum Plattformunternehmen.

Wachstumsstory vollständig intakt: Einer der zentralen Punkte der Equity Story liegt im hohen Wachstum des Unternehmens (CAGR 2021-23: 56,9%), das sich auch zu Jahresbeginn fortsetzte (Erlöswachstum Q1/24: +45,5% yoy). Die wesentlichen Treiber der Vergangenheit waren neben dem Marktwachstum v.a. die hohe Produktqualität, die Shelly-Community und die attraktiven Kundenkohorten. Die technologisch leichstungsstarken Produkte unterstützen mehrere Übertragungsprotokolle (WLAN, Bluetooth, Z-Wave) und sind gleichzeitig mit allen gängigen Smart-Home-Ökosystemen wie Alexa, Homekit oder HomeAssistant kompatibel ohne das hierfür ein Hub benötigt wird. Dabei positioniert sich Shelly signifikant unterhalb des Preisniveaus vergleichbarer Hersteller (Fibaro, Homematic oder Bosch). Aufgrund der technischen Leistungsfähigkeit und der hohen Produktqualität hat sich eine starke Community gebildet, die Shelly-Produkte online vorstellt, diskutiert und bewertet, sodass der Smart-Home-Anbieter das hohe Wachstum der Vergangenheit mit einer äußerst geringen Marketingkostenquote erreichen konnte (2023: 4,1% vom Umsatz). Dies wird auch durch die Analyse der Kundenkohorten bestätigt. So kauft ein neuer Shelly-Nutzer im ersten Jahr durchschnittlich 3,2 Produkte mit einer anschließenden Wiederkaufsrate von 1,7 Produkten/Jahr, was Shelly von anderen Smart-Home-Anbietern, die auf bestimmte Use Cases fokussiert sind (Thermostate, Alarmanlagen), unterscheidet.



Wandel zum Plattformunternehmen: Neben dem weiteren Ausbau des Produktportfolios über die kürzlich vorgestellten Gen3-Produkte (siehe Comment vom 19. Juni 2024) sowie die Expansion in neue Produktkategorien (in Planung sind u.a. Kamera- und Schlosssysteme) soll das ausgegebene Mittelfristziel i.H.v. 200 Mio. EUR Umsatz in 2026 bei einer EBIT-Marge von 25% über eine stärkere Penetration des Bereichs Professionals (aktuell erfolgen rund 80% der Verkäufe an DIY-Kunden) sowie dem Aufbau des Modulgeschäfts ShellyX erreicht werden. Mit dem eigenen Chip und Betriebssystem ermöglicht Shelly Drittanbietern die Integration in das Shelly-Universum. Neben dem orginären Umsatz durch den Chip-Verkauf ergeben sich zusätzliche Erlösmöglichkeiten in der Gewinnung neuer Kunden, die über die Drittanbieter erstmals auf Shelly stoßen, sowie durch die Erzielung von Umsätzen mit der Shelly-Cloud. Hierin sehen wir auch einen der großen Vorteile des ShellyX gegenüber bestehenden Chip-Produzenten (bspw. Tuya), da die Nutzung der Shelly-Cloud einen signifikanten Kostenvorteil gegenüber den aktuellen Cloudsystemen bietet und somit die Total Cost of Owernship des ShellyX auf ein attraktives Level bringt. Zudem werden die Daten im Gegensatz zu der Konkurrenz in Europa gespeichert. Erste nennenswerte Umsätze aus dem Modulgeschäft erwarten wir ab dem Jahr 2025.

Working Capital-Optimierungen ab 2025 geplant: Die Cashflow-Zyklen im Chip-Geschäft erfordern im laufenden Jahr u.E. eine weitere Erhöhung der WC-Quote (MONe: 51,8%), die sich auf den FCF auswirken würde. Grundlegende Optimierungen in dieser Hinsicht plant Shelly ab dem Jahr 2025 durch Neuverhandlungen der Zahlungskonditionen sowie eine verbesserte Lagerplanung. Wir begrüßen jedoch angesichts der starken Bilanz (EK-Quote 2023: 85,8%) den Fokus des Unternehmens auf die Transformation zum Plattformunternehmen anstelle einer verfrühten WC-Optimierung zulasten des Wachstumspotenzials.



Fazit: Die Roadshow mit CEO Wolfgang Kirsch hat wiederholt die Attraktivität der Equity Story unterstrichen. Shelly blickt auf einen starken Track Record zurück und ist u.E. attraktiv positioniert, um den Wachstumskurs im bestehenden Geschäft fortzuschreiben sowie durch weitere Wachstumsperspektiven (insbesondere ShellyX) weiter an Fahrt zu gewinnen. Vor dem Hintergrund eines EBIT-Margenniveaus von rund 25% in Verbindung mit einer von uns erwarteten Umsatz-CAGR von 41,1% im Zeitraum 2023-2027 ist die Bewertung mit einem KGV 2024e von 29,0 u.E. trotz des Kursanstiegs weiterhin konservativ. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und das unveränderte Kursziel von 82,00 BGN.







