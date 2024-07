© Foto: DALL*E



Der prominente Wagniskapitalgeber und Tech-Experte Peter Thiel hat jüngst davor gewarnt, dass Bitcoin sein Potenzial bereits ausgeschöpft haben könnte.Die nach Marktkapitalisierung größte Digital- und Kryptowährung der Welt startet am Montag mit leichten Zugewinnen in die neue Handelswoche. Um rund 1,5 Prozent kann Bitcoin zulegen und sich dadurch etwas von der wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar lösen. Deren Unterschreiten dürfte eine größere Verkaufswelle und eine Verschärfung des Abwärtstrends der vergangenen Wochen zur Folge haben. Peter Thiel sieht schwarz für Bitcoin Mit dem Kursanstieg trotzt Bitcoin einer prominenten Stimme, die sich bereits am Sonntag mit einer eher skeptischen …