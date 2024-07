Der DAX hat am Montag einen freundlichen Wochenstart verzeichnet. Am ersten Handelstag nach den Frankreich-Wahlen verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 18.290 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer die 18.300-Punkte-Marke knapp verpasst. Erfreuliche Nachrichten trieben zudem die Kurse von Airbus, Rheinmetall und Zalando an.Frische Inflationsdaten aus Deutschland haben die Kurse am Montag kaum beeinflusst. Die Verbraucherpreise lagen im Juni um 2,2 Prozent über dem Niveau des ...

