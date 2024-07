DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Frankreich-Wahl sorgt für gewisse Erleichterung

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht positiv hat der deutsche Aktienmarkt am Montag auf den Ausgang des ersten Wahlgangs der Parlamentswahl in Frankreich vom Sonntag reagiert. "Besser als befürchtet", lautete der Kommentar von Jefferies. Es gab weder einen klaren Sieg für rechts noch links im ersten Wahlgang. Das wahrscheinlichste Ergebnis der Wahlen in Frankreich bleibt für Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding ein gespaltenes Parlament, in dem weder die extreme Rechte noch die vereinte Linke noch die Zentristen von Macron eine Mehrheit erreichen können. In diesem Fall dürfte die neue Regierung nicht viel erreichen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 18.291 Punkte.

An den Anleihemärkten, und hier standen vor allem französische Staatsanleihen im Blick, blieb es insgesamt ruhig. Hiervon profitierten Bankentitel. Im DAX legten Commerzbank um 3 Prozent zu und Deutsche Bank um 3,3 Prozent.

Boeing hat sich mit Spirit Aerosystems auf eine Übernahme geeinigt. Der US-Flugzeughersteller zahlt 4,7 Milliarden Dollar und holt den Zulieferer damit nach der Ausgliederung 2005 wieder zurück in den Konzern. Teile von Spirit, die für Airbus produzieren, gehen aber an den europäischen Rivalen. Dabei handelt es sich unter anderem um die Rumpfproduktion des A350 in North Carolina sowie die Fertigung von Flügeln und Rumpfteilen für den A220 in Nordirland. Im Rahmen der Transaktion erhält Airbus (+2,6%) eine Zahlung von 559 Millionen US-Dollar von Spirit Aerosystems. Die Analysten der DZ werten die Übernahme positiv für Airbus.

Fielmann erhöht die Prognose nach den Abschluss des Kaufs von Shopko Optical

Mit Aufschlägen von 2,2 Prozent reagierten Fielmann auf den Abschluss des Kaufs von Shopko Optical in den USA. Das Unternehmen hat zudem die Umsatzprognose auf rund 2,3 Milliarden Euro von zuvor 2,2 Milliarden erhöht. Das entsprach allerdings bereits der Markterwartung. Positiv dürfte das Papier vielmehr auf die bestätigte EBITDA-Margenprognose reagiert haben. Einige Analysten hatten diese als "ambitioniert" eingestuft.

Rheinmetall kamen nach einem weiteren Auftrag auf ein Plus von 1,6 Prozent. Die Bundeswehr bestellte bis zu 6.500 Militär-Lkw bei dem Rüstungskonzern. Das Auftragsvolumen erreiche bis zu 3,5 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit.

Positive Nachrichten gab es von Formycon (+3,9%), die zusammen mit dem Lizenzpartner Klinge Biopharma GmbH von der U.S. Food and Drug Administration die Zulassung für FYB203/AHZANTIVE, ein Biosimilar für Eylea, erhalten hat. "Eylea ist neben Stelara wohl das wichtigste Pipeline-Produkt des Unternehmens", hieß es von einem Aktienhändler.

Daneben bewegten Analysten die Kurse. Zalando rückten um 4,4 Prozent vor, nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Bei Aurubis waren es sogar 5,9 Prozent - hier trieb eine Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.290,66 +0,3% +9,37% DAX-Future 18.464,00 +0,3% +6,25% XDAX 18.295,10 +0,2% +9,11% MDAX 25.271,12 +0,4% -6,88% TecDAX 3.314,37 -0,4% -0,69% SDAX 14.438,92 +0,8% +3,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,41 -111 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 22 17 1 2.972,5 57,8 67,2 MDAX 34 15 1 409,2 26,3 31,0 TecDAX 19 11 0 724,4 17,2 21,2 SDAX 43 25 2 79,9 5,1 5,7 ===

