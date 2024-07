PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Ausgang der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen hat am Montag für etwas Erleichterung an Europas Börsen gesorgt. Börsianern zufolge fiel der Vorsprung der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) nicht so deutlich aus wie zuvor befürchtet. Vor allem am zuletzt gebeutelten französischen Aktienmarkt erholten sich die Kurse. Der Leitindex Cac 40 gewann 1,09 Prozent auf 7561,13 Punkte.

Am Freitag war das französische Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende Januar abgesackt. Seit Präsident Emmanuel Macron nach der für ihn schlecht gelaufenen Europawahl das französische Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt hatte, war es für den Cac 40 um knapp 6 Prozent nach unten gegangen.

Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel das Plus am Montag mit 0,73 Prozent auf 4929,81 Punkte geringer aus als beim Cac 40. Der britische FTSE 100 schloss mit plus 0,03 Prozent nahezu unverändert bei 8166,76 Zählern. An der Londoner Börse dürften sich Investoren mit Blick auf die Parlamentswahl im Vereinigten Königreich am Donnerstag zurückgehalten haben./bek/he

