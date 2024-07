Das Softwareunternehmen aus Minneapolis kommt auf beachtenswerte 8 Mrd. $ Börsenwert und mehr als 9.000 Beschäftigte. Es ist fokussiert auf Lösungen für das Human Capital Management (HCM) bzw. das gesamte Personalwesen inklusive Gehaltsabwicklung, Steuern etc. Neben Dayforce ist die Plattform Powerpay insbesondere auf Small Business ausgerichtet. Heute sorgt eine Personalie für Auftrieb im Kurs der DAYFORCE-Aktie: Nicole Bello wird ihre HCM-Erfahrung als Vice President of EMEA ausspielen, um das Geschäft (von London aus) in der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika weiter zu beschleunigen. Im jüngsten Quartal hatte DAYFORCE den Gesamtumsatz um 23 % auf 431,5 Mio. $ ausgebaut (zum Vorjahr) und die EBITDA-Marge von 20 auf 27 % verbessert. Ein Kursplus von 2,0 % reicht heute für einen vorderen Platz unter den Tagesgewinnern im S&P 500, knapp hinter ORACLE.



Helmut Gellermann



