Vom 1. bis 6. Juli veranstaltet der Yacht Club de Monaco unter der Leitung von Präsident S.D. Fürst Albert II. im YCM Yachthafen die 11. Monaco Energy Boat Challenge, bei der Jugend, Innovation und Zukunft im Mittelpunkt stehen. Diese Veranstaltung, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, dient als Innovationslabor, in dem junge Ingenieure und Fachleute aus der Branche die Zukunft des Yachtsports durch alternative Antriebssysteme und Rumpfformen gestalten.

The Monaco Energy Boat Challenge: new generation engineering the future of Yachting in the Yacht Club de Monaco Marina. ©Luca Butto

"Diese jungen Innovatoren verschieben die Grenzen dessen, was bei Schiffsantrieben und Rumpfdesigns möglich ist. Indem wir Studenten aus der ganzen Welt aufnehmen, fördern wir die internationale Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft", sagt YCM-Generalsekretär Bernard d'Alessandri.

Neue Technologien und Wettbewerb

Über 700 Studenten von 40 Universitäten aus 25 Ländern haben innovative Lösungen entwickelt, die in drei Kategorien unterteilt sind. In der Energieklasse durften die Teilnehmer zum ersten Mal Folien in ihre Prototypen einbauen, wie der wasserstoffbetriebene Katamaran der Universität Cambridge Riviera Racing (UK) und das dreimotorige Projekt von Tameo ENSTA Paris und Monaco Marine. In der Solarklasse sind Teams wie das Clean Energy Ship Uvigo (Spanien) vertreten, das für seinen Trimaran-Rumpf mit beeindruckendem Geschwindigkeitspotenzial bekannt ist. In der Open Sea Class sind Projekte wie Deep Silence von Sialia Yachts und wasserstoffbetriebene Boote, die von Natpower aufgetankt werden, vertreten. Tridente ein neues, ebenso effizientes wie elegantes Elektroboot, das in Zusammenarbeit mit Vita entwickelt wurde, wird ebenfalls teilnehmen.

Es ist wichtig, diese zukünftigen Akteure des nachhaltigen Yachtsports zu fördern. Ihr Engagement und ihre Ideen sind für diese Entwicklung in unserer Branche unerlässlich", erklärt Tanguy Ducros, CCO von Monaco Marine.

Zusammenarbeit zwischen jungen Talenten und Fachleuten

Die Veranstaltung wird von der Prince Albert II of Monaco Foundation, UBS, BMW und SBM Offshore unterstützt und zieht Branchengrößen wie Monaco Marine, Oceanco, die Ferretti Group und andere an, die sich für den Wandel im Yachtsport interessieren. Das Corporate Mentoring Programme fördert den Austausch zwischen Industrie- und Universitätsteams und bietet über das Job Forum Möglichkeiten für Arbeitsstellen und Praktika. Im vergangenen Jahr führte diese Einrichtung zu über 80 Vorstellungsgesprächen. Im Rahmen dieses Programms bieten Fachleute das ganze Jahr über maßgeschneiderte Unterstützung an und erleichtern so den Austausch zwischen der Industrie und den Hochschulteams. "Wir sind davon überzeugt, dass die Unterstützung der jungen Generation uns helfen wird, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu meistern", sagt Massimo Perotti, CEO von Sanlorenzo, der die beiden italienischen Teams Elettra UniGe (Genua) und UNIBOAT (Bologna), die dieses Jahr teilnehmen, betreut.

Herausforderungen auf dem Wasser, um Innovationen zu testen

Das Programm umfasst Herausforderungen auf dem Wasser, darunter Probefahrten auf See und die YCM E-Boot-Rallye auf einem 8-10 Seemeilen langen Kurs. Die Teilnehmer, darunter die vollelektrische Riva El-ISEO und Boote von Vita und Evoy, werden die Schnellladeeinrichtungen des YCM E-Docks nutzen.

Austausch in Open Source und auf Konferenzen über Innovation und Wasserstoff

Tägliche Tech Talks bieten Studenten der Ingenieurwissenschaften die Möglichkeit, sich über ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Open Source auszutauschen. Fachleute kommen bei zwei halbtägigen Konferenzen zu Wort, der ersten zum Thema ' Alternative Kraftstoffe und Spitzentechnologien im Yachtbereich ' (Donnerstag, 4. Juli) und dann dem fünften Runden Tisch zum Thema Wasserstoff (Freitag, 5. Juli), der von der Stiftung Prince Albert II of Monaco Foundation, der Monaco Energy Transition Mission und dem YCM organisiert wird. Die Diskussionen können persönlich besucht werden (Anmeldung erforderlich) oder online über die Website der Veranstaltung (https://energyboatchallenge.com).

Auszeichnungen und Anerkennungen

In diesem Jahr lobt die Prince Albert II of Monaco Foundation den Prince Albert II. of Monaco Foundation Sustainable Yachting Technology Award aus. Der Preis ist mit 25.000 dotiert und wird am 6. Juli für die beste technologische Lösung in Bezug auf Energieeffizienz und/oder Kohlenstoffreduzierung bekannt gegeben. Der Gewinner kann ab 2025 drei Jahre lang die Fortschritte seines Projekts bei der Monaco Energy Boat Challenge präsentieren.

Ein kollektives Engagement für den nachhaltigen Yachtsport

Der Monaco Energy Boat Challenge steht der ganzen Welt offen und fördert die Kreativität junger Menschen, die in Verbindung mit dem Fachwissen der Yachting-Akteure zu konkreten Projekten führt. Ein gutes Beispiel dafür ist der erste grüne Wasserstoffponton von SBM Offshore, der im Februar in der YCM Marina installiert wurde.

Die Veranstaltung, die junge Ingenieure mit Fachleuten und Innovatoren aus der ganzen Welt zusammenbringt, ist Teil des kollektiven Konzepts "Monaco, Hauptstadt des fortschrittlichen Yachtsports" und verdeutlicht das Engagement des Fürstentums als Vorreiter bei der Einführung nachhaltiger Praktiken. Sie spielt eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einem umweltfreundlicheren Yachting-Sektor.

