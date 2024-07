Meme-Coin Pepe Unchained vor 2 Mio. $: Pepe-Alternative mit Layer-2

Pepe Unchained ($PEPU) hat in der ersten Woche seines Presales insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar gesammelt und in den letzten zwei Tagen allein weitere 660.000 US-Dollar hinzugewonnen, wodurch sich das Gesamtkapital auf 1,8 Millionen US-Dollar erhöht. Damit zeigt sich eine zunehmend bullische Dynamik. Das Projekt gewinnt im Kryptomarkt rasch an Bedeutung, indem es eine fortschrittlichere Version von Pepe mit einer eigenen Layer-2-Blockchain auf Ethereum präsentieren möchte. Der native Token $PEPU ist derzeit für 0,0081939 US-Dollar pro Token erhältlich, wird aber in weniger als zwei Tagen auf 0,00822670 US-Dollar steigen. Sukzessive Preiserhöhungen generieren für die mutigen Früh-Investoren Buchgewinne.

Täglich entdecken augenscheinlich zahlreiche neue Investoren diese weiterentwickelte Version von Pepe. Das Interesse an $PEPU wächst kontinuierlich und deutet auf eine vielversprechende Entwicklung hin. Doch was bietet die Pepe-Alternative mit der Layer-2 eigentlich genau?

PEPE explodiert wieder: Ist PEPU dennoch besser?

Meme-Coins erleben einen weiteren starken Tag und stiegen in den letzten 24 Stunden um 4,51 %, wodurch ihre Marktkapitalisierung auf fast 50 Milliarden US-Dollar anwuchs. Gleichzeitig erhöhten sich die Handelsvolumina um 21,42 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. $PEPE, der letzte Woche hinter dem breiteren Teilsektor zurückblieb, verzeichnete einen bemerkenswerten Zuwachs von 7,48 Prozent, während Pepecoin ($PEPECOIN) ebenfalls um 7 Prozent zulegte. Ein Katalysator für das Wiederaufleben der Pepe-Coins war ein mysteriöser Post der amerikanischen Investmentfirma VanEck. Das virale Meme, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde, zeigte einen Frosch, der in einer Vorstandssitzung das Kommando übernahm.

Important topics were discussed at the board meeting. pic.twitter.com/tkWQl8kPtm - VanEck (@vaneck_us) June 28, 2024

Nicht nur die Pepe 1.0-Coins profitierten von VanEcks Post, auch Pepe Unchained erlebte durch die neu entfachte Marktliebe für Pepe einen Aufschwung. Denn die Beliebtheit stieg zugleich an. Hier rückte $PEPU bei spekulativen Anlegern zunehmend in den Fokus.

Pepe Unchained L2-Blockchain startet: Mit dem PEPU Staking Geld verdienen

Pepe Unchaineds Layer-2-Lösung auf Ethereum bietet höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren, was $PEPU von seinen Vorgängern abhebt. Investoren profitieren derzeit schon von attraktiven Staking-Belohnungen im Presale. Diese liegen Stand jetzt bei über 1000 Prozent APY. Obwohl noch kein konkreter Starttermin für die Blockchain bekannt gegeben wurde, hat Pepe Unchained auf X angedeutet, dass bald Neuigkeiten folgen werden. Diese Innovation stärkt die Position von $PEPU im Markt und weckt großes Interesse unter den Investoren. Denn PEPU möchte sich von anderen Meme-Coins abheben.

Something big is loading…



Pepe's own blockchain is coming soon! Stay tuned for the revolution pic.twitter.com/z7zuSVX9yY - Pepe Unchained (@pepe_unchained) June 28, 2024

Pepe Unchained beeindruckt Investoren durch die Schaffung eines umfassenden Ökosystems, das $PEPU an die Spitze des Marktes bringen könnte. Das neue Blockchain-Ökosystem, das einen eigenen Blockchain-Explorer umfassen wird, dient auch als Zentrum für andere innovative Token. Der Vorverkauf von $PEPU läuft weiterhin, wobei Investoren durch Staking-Funktionen ihre Bestände aufstocken können, während sie auf den Start der Blockchain warten.

Um $PEPU zu erwerben, können Anleger die Website von Pepe Unchained besuchen, das Wallet verbinden und einen Kauf mit ETH, USDT oder BNB tätigen. Kreditkartenzahlungen werden ebenfalls akzeptiert.

Doch schnelles Handeln könnte sich lohnen. Denn der Preis steigt schon in 36 Stunden das nächste Mal.

