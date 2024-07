The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.07.2024

ISIN Name

CA42710L1067 HERCULES SILVER CORP.

DE0007458804 TISCON AG O.N.

FI0009013429 CARGOTEC CORP. B

FI4000106299 MULTITUDE SE

IT0004827447 UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N.

NO0010199151 PGS ASA NK 3

US3025781093 FNCB BANCORP INC.