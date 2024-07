Umstrittener Kauf von Spirit AeroSystems

Boeing befindet sich mitten in einer juristischen und finanziellen Krise, die durch einen Zwischenfall mit einem Rumpfteil an einem 737 MAX 9-Jet Uintensiviert wurde. Die Aktie von Boeing hat einen erheblichen Rückschlag hinnehmen müssen, eine Lösung scheint noch nicht in Sicht. Das US-Justizministerium beabsichtigt, Boeing aufgrund von Verstößen gegen eine frühere Vereinbarung, die auf zwei tödliche Abstürze folgte, wegen Betrugs anzuklagen. Zeitgleich plant Boeing, den Zulieferer Spirit AeroSystems für 4,7 Milliarden Dollar in Aktien zurückzukaufen, was sowohl mit der Aufnahme weiterer Schulden als auch mit der Herausforderung einhergeht, Probleme in der Fertigungsqualität sowohl beim Zulieferer als auch in den eigenen Reihen zu lösen.

Die Übernahme, die Mitte 2025 abgeschlossen sein soll, stellt einen notwendigen Schritt bei der Wiederaufnahme der Produktionsepffizienz dar. Parallel dazu sollen die Airbus-bezogenen Aktivitäten von Spirit AeroSystems an Airbus selbst abgegeben werden, was Boeing teilweise entlasten könnte. Analysten erachten das Erreichen finanzieller Ziele in den kommenden Jahren wegen dieser Krisen als zunehmend unsicher. Boeing muss auch ein geeignetes Management für die Zeit nach dem Rückzug des aktuellen CEOs aufbauen und steht somit vor einer Reihe von Herausforderungen, die das Unternehmen sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit bewältigen muss.

