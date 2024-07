Der US-Aktienmarkt hat einen freundlichen Start in das zweite Börsenhalbjahr verzeichnet. Letztlich ging es für den Dow Jones sowie den S&P 500 und den Nasdaq 100 am ersten Handelstag in der zweiten Jahreshälfte weiter nach oben. Bei den Einzelwerten waren derweil gemischte Entwicklungen zu verzeichnen. Etwas Rückenwind gab es zu Beginn der neuen Handelswoche von der Konjunktur: Stimmungsdaten aus der Industrie im Juni blieben hinter den Erwartungen zurück und könnten tendenziell für eine lockerere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...