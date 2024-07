Nio, der Spezialist für Premium-Elektrofahrzeuge, verzeichnete vor Eröffnung des Marktgeschehens am Montag ein Plus bei seinen Aktienwerten, nachdem das Unternehmen beachtliche Lieferzahlen für Elektrofahrzeuge (EVs) sowohl für Juni als auch für das zweite Quartal melden konnte. Im Juni lieferte das Unternehmen 21.209 Elektrofahrzeuge aus, was einer beeindruckenden Steigerung von 98,15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Darunter waren 11.581 Premium-Elektro-SUVs und 9.628 Premium-Elektro-Sedans. Im gesamten zweiten Quartal summierten sich die Auslieferungen auf insgesamt 57.373 Einheiten, was einem beachtlichen Anstieg von 143,9% gegenüber dem Vorjahr gleichkommt. Ebenso stiegen in der Folge die Aktien anderer EV-Hersteller an; so konnte Li Auto einen Zuwachs von 3,2% verbuchen und Aktien von XPeng stiegen um 1,5%. Auch Tesla's Aktien verbesserten sich um 1,6%, während die US-gelisteten Anteile von BYD Co. in Shanghai nach einem gemeldeten Absatz von 341.658 New-Energy-Fahrzeugen im Juni eine Senkung von etwa 1,4% erfuhren.

Nios Nachhaltigkeitsengagement hervorgehoben

Am 25. Juni 2024 stellte das Unternehmen seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für 2023 vor, in dem es sein Engagement und seine Errungenschaften im Bereich nachhaltiger Entwicklung bekräftigt. Dies unterstreicht zusätzlich die Hingabe von Nio zu Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung. Mit nunmehr insgesamt 537.020 ausgelieferten Fahrzeugen bis zum 30. Juni 2024 festigt das Unternehmen zudem seine Spitzenposition im Markt der intelligenten Premium-Elektrofahrzeuge.

