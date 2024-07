Transformiert BlackRocks Fähigkeiten im Bereich der privaten Märkte durch die Bereitstellung von integrierten Investitionen, Technologien und Daten für das gesamte Portfolio

Strategische Ausweitung des Tech-Geschäfts von Aladdin auf das schnell wachsende Datensegment für private Märkte, wodurch ein zusätzlicher adressierbarer Markt in Höhe von 8 Mrd. USD erschlossen wird

Preqin erweitert den Kundenstamm von BlackRock bei GPs, LPs und Dienstleistern und bringt mehr als 4.000 Geschäftsbeziehungen und ~240 Mio. USD an hochgradig wiederkehrenden Einnahmen bis Ende 2024

BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) hat die Übernahme von Preqin, einem führenden unabhängigen Anbieter von Privatmarktdaten, für 2,55 Mrd. GBP oder rund 3,2 Mrd. USD in bar vereinbart. Durch die Zusammenführung der Daten und Research-Tools von Preqin mit den ergänzenden Workflow-Fähigkeiten von Aladdin in einer einheitlichen Plattform entsteht ein herausragender Anbieter von Technologie und Daten für den privaten Markt. Die Übernahme ergänzt die Investmenttechnologie von BlackRock um ein äußerst komplementäres Datengeschäft und markiert eine strategische Expansion in das schnell wachsende Segment der Privatmarktdaten.

Die privaten Märkte sind das am schnellsten wachsende Segment der Vermögensverwaltung. Es wird erwartet, dass die alternativen Anlagen bis zum Ende des Jahrzehnts fast 40 Billionen USD erreichen werden. Da institutionelle und vermögende Anleger verstärkt in alternative Anlagen investieren, hat BlackRock ein führendes Private-Markets-Geschäft aufgebaut, um dieser Kundennachfrage gerecht zu werden. Es besteht ein noch größerer Bedarf an standardisierten Daten, Benchmarks und Analysen, die es den Anlegern ermöglichen, private Anlageklassen besser in ihre Portfolios einzubinden und den Fondsmanagern bessere Daten und Instrumente an die Hand zu geben, um für ihre Kunden Ergebnisse zu erzielen. Der Markt für Privatmarktdaten wird auf insgesamt 8 Mrd. USD geschätzt und wächst jährlich um 12 auf 18 Mrd. USD im Jahr 2030.

Preqin ermöglicht es Anlegern, bessere Entscheidungen zu treffen, indem es Daten und Erkenntnisse bereitstellt, die die Transparenz und den Zugang zum globalen Markt für alternative Anlagen verbessern. Mit seiner 20-jährigen Geschichte ist Preqin ein führender unabhängiger Anbieter von Datenlösungen im Bereich der Privatmärkte. Preqin deckt weltweit 190.000 Fonds, 60.000 Fondsmanager und 30.000 Privatmarktinvestoren ab und erreicht mehr als 200.000 Nutzer, darunter Asset Manager, Versicherer, Pensionskassen, Vermögensverwalter, Banken und andere Dienstleistungsanbieter. Im Jahr 2024 wird Preqin voraussichtlich 240 Mio. USD an hochgradig wiederkehrenden Umsätzen generieren und ist in den letzten drei Jahren um etwa 20 pro Jahr gewachsen.

Über die Aladdin-Plattform bietet BlackRock Technologielösungen für über 1.000 Kunden an. Die Kombination von Preqin mit eFront, der Private-Markets-Lösung von Aladdin, vereint die Daten, das Research und den Investmentprozess für Fondsmanager und Investoren in den Bereichen Fundraising, Deal Sourcing, Portfoliomanagement, Buchhaltung und Performance. Preqin wird auch weiterhin als eigenständige Lösung angeboten werden.

"Die Vision von BlackRock war es schon immer, Investitionen, Technologie und Daten zusammenzubringen, um Lösungen anzubieten, die die Bedürfnisse unserer Kunden über ihr gesamtes Portfolio hinweg erfüllen. Da sich der Fokus der Kunden zunehmend von der Auswahl von Produkten auf die Zusammenstellung von Portfolios verlagert, erfordert diese Verlagerung Technologien, Daten und Analysen, die eine gemeinsame Sprache für Investitionen auf öffentlichen und privaten Märkten schaffen. Wir sehen, dass Daten die Branche in den Bereichen Technologie, Kapitalbildung, Investitionen und Risikomanagement vorantreiben", sagte Rob Goldstein, Chief Operating Officer von BlackRock. "Jede Akquisition war eine Gelegenheit, unsere Fähigkeiten für unsere Kunden zu stärken. Wir sind seit vielen Jahren Kunde von Preqin und wir freuen uns darauf, das talentierte Preqin-Team bei BlackRock willkommen zu heißen."

"Gemeinsam mit Preqin können wir das Investieren in private Märkte einfacher und zugänglicher machen und gleichzeitig eine besser vernetzte Plattform für Investoren und Fondsmanager aufbauen. Dies ist eine große Chance für Aladdin, die Transparenzlücke zwischen öffentlichen und privaten Märkten durch Daten und Analysen zu schließen", sagte Sudhir Nair, Global Head von Aladdin.

"BlackRock ist bekannt für seine Exzellenz sowohl im Investment Management als auch in der Finanztechnologie. Gemeinsam können wir unsere Bemühungen beschleunigen, allen unseren Kunden bessere Daten und Analysen für den Privatmarkt in großem Umfang zu liefern", sagte Mark O'Hare, Gründer von Preqin. "Ich freue mich sehr darauf, bei BlackRock einzusteigen und weiterhin eine Rolle beim anhaltenden Wachstum und Erfolg von Preqin und unseren Kunden zu spielen." Der Gründer von Preqin, Mark O'Hare, wird nach Abschluss der Transaktion als Vice Chair zu BlackRock wechseln.

"Die Privatmärkte entwickeln sich weiter und Preqin auch. Ich freue mich unglaublich über die Möglichkeiten, die diese nächste Wachstumsphase zusammen mit BlackRock unseren Kunden und unseren Mitarbeitern bietet", sagte Christoph Knaack, CEO von Preqin.

Konditionen der Transaktion

Im Rahmen der Transaktion wird BlackRock 100 des Geschäfts und der Vermögenswerte von Preqin für einen Gesamtbetrag von 2,55 Mrd. GBP oder etwa 3,2 Mrd. USD in bar erwerben.

Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Barclays fungierte als führender Finanzberater von BlackRock, während Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom als Rechtsberater fungierte. Goldman Sachs International war der alleinige Finanzberater und Macfarlanes fungierte als Rechtsberater von Preqin.

Über BlackRock

Das Ziel von BlackRock ist es, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Als Treuhänder für Anleger und führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen von Menschen, Ersparnisse aufzubauen, die ihnen ein Leben lang dienen, indem wir das Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Für weitere Informationen über BlackRock besuchen Sie bitte www.blackrock.com/corporate

Über Preqin

Preqin, das Home of Alternatives, gibt Finanzfachleuten, die in Alternativen investieren oder in diese investieren, wichtige Daten und Erkenntnisse an die Hand, um sichere Entscheidungen zu treffen. Es unterstützt sie während des gesamten Investitionslebenszyklus mit wichtigen Informationen und führenden Analyselösungen. Das Unternehmen leistet seit über 20 Jahren Pionierarbeit bei der Erfassung privater Daten und ermöglicht es mehr als 200.000 Fachleuten weltweit, die Kapitalbeschaffung, die Beschaffung von Geschäften und Investitionen, das Verständnis der Performance und die Information zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.preqin.com.

Preqin gehört dem Management und den Mitarbeitern zusammen mit Valhalla Ventures, der Familienholding des Gründers Mark O'Hare.

