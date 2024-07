Die Automobilbranche befindet sich derzeit wohl nicht in der besten Verfassung. Den Anlegern machen allerlei Hindernisse zu schaffen, was sich oftmals auch bei den Aktienkursen widerspiegelt. Doch es sind nicht nur teils enttäuschende Absatzzahlen, schwache Margen und geplatzte Träume bei Elektroautos, welche den Anlegern Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Bei einigen Unternehmen fehlt es auch schlicht an einer überzeugenden Perspektive.Anzeige:In diese Kategorie dürfte in den Augen vieler Börsianer wahrscheinlich Volkswagen (DE0007664039) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...