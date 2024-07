Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung haben das Technologieunternehmen aus Redmond und der IT-Gigant ihren Zusammenschluss im Bereich Cybersicherheit gestärkt, um Kunden bei der Vereinfachung und Modernisierung ihrer Sicherheitsoperationen zu unterstützen, sowohl im Management als auch beim Schutz hybrider Cloud-Identitäten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Sicherheitsmaßnahmen in einer Welt, in der Organisationen verstärkt auf hybride Cloud- und KI-Lösungen setzen, um Innovationen voranzutreiben und wertvolle Daten zu schützen. Der integrierte Ansatz beider Unternehmen kombiniert erstklassige Beratungsdienste mit einem umfassenden Sicherheitstechnologie-Portfolio, um die wachsenden Bedrohungen, denen Unternehmen begegnen, besser bewältigen zu können. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Cloud-Sicherheit und Identitätsverwaltung.

Strategischer Ausbau des Sicherheitsportfolios

Das strategische Bündnis, unterwegs durch gemeinsame Go-to-Market-Strategien und Umschulungsprogramme, zeigt sich beispielhaft in der Erfolgsgeschichte eines Bergbauunternehmens, das sowohl die Sicherheitstechnologie als auch die kontinuierliche Verbesserung durch Monitoringservices nutzt. Gleichzeitig verkündet der Technologiegigant aus Redmond Schließungen der autorisierten Ladengeschäfte in Festlandchina, was einer strategischen Neuausrichtung der Einzelhandelsoperationen in der zweitgrößten Volkswirtschaft entspricht. Die Neuerungen in den Einzelhandelsoperationen haben einen klaren Stellenwert innerhalb des Unternehmens, die weniger als 2% zum weltweiten Umsatz beitragen. Der Verkauf an Endkunden in Festlandchina wird nun ausschließlich über die Website und andere Online-Vertriebsplattformen durchgeführt. Der Zugang zu soliden Renditen für Aktionäre des New Yorker Technologieunternehmens wird hervorgehoben durch eine bemerkenswerte Dividendengeschichte und eine signifikante Marktkapitalisierung von $160,82 Milliarden, was seine bedeutende Marktpräsenz widerspiegelt und es zu einem wichtigen Akteur im IT-Dienstleistungssektor macht.

