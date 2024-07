Shanghai (ots/PRNewswire) -NOVOSENSE Microelectronics, ein weltweit tätiger Anbieter von Chips für die Automobilindustrie, gab kürzlich die Einführung seiner neuesten Produktkollektion bekannt, die qualitativ hochwertige Lösungen für Beleuchtungs-, Antriebsstrang-, BMS- und Wärmemanagementsysteme in der Automobilindustrie bietet.Fortschrittlicher 16/24-Kanal-Treiber-IC für Kfz-LED-AnwendungenDer NSL21916/24 ist ein kompakter, hochintegrierter 16/24-Kanal-Treiber-IC, der für moderne Beleuchtungssysteme in Fahrzeugen entwickelt wurde. Der NSL21916/24 entspricht dem AEC-Q100 Grade 1 Standard und unterstützt 16/24 Ausgangskanäle. Er bietet eine hervorragende thermische Leistung und verfügt über flexible Dimm- und Steuerungsfunktionen, die eine zuverlässige Cross-Board-Kommunikation gewährleisten. Er eignet sich für Anwendungen, die komplexe dynamische Effekte und eine präzise Steuerung der Lichtquelle erfordern, wie z. B. dynamische Durchgangsleuchten, dynamische Lichtgitter und intelligente interaktive ISD-Leuchten.Operationsverstärker für die Anwendung von ResolvertreibernDer NSOPA240x ist ein Operationsverstärker mit ausgezeichneter hoher Verstärkungsbandbreite und einer Anstiegsrate von 5,5 V/\u03bcs, der kontinuierlich hohe Ausgangsströme von bis zu 400 mA liefern kann. Er bietet den Kunden funktionale Sicherheit auf Systemebene und zeigt gleichzeitig einen Kurzschluss nach Plus oder einen Kurzschluss nach Masse an. Der NSOPA240x erfüllt den Zuverlässigkeitsstandard AEC-Q100 Grade 1 und eignet sich für die Erregungsanforderungen von Resolvern, die eine stabile und präzise Messung von Winkelposition und Geschwindigkeit für Antriebssysteme im Automobilbereich gewährleisten.Festkörperrelais mit einer Spannungsfestigkeit von 1700 V, das die Anforderungen von CISPR25 Klasse 5 erfülltDie Halbleiterrelais der Serie NSI7258 mit kapazitiver Isolation sind für Hochspannungsmessungen und Isolationsüberwachung konzipiert. Mit zwei von NOVOSENSE mitentwickelten SiC-MOSFETs unterstützt er eine Spannungsfestigkeit von 1700 V und erfüllt die Anforderungen von CISPR25 Klasse 5. NSI7258 erreicht eine branchenweit führende Kriechstrecke und erfüllt die Anforderungen der IEC60649, die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) formuliert wurde.Programmierbarer Schrittmotortreiber für die AutomobilindustrieDer NSD8381-Q1 unterstützt bis zu 1/32 Microstepping und bietet vier Decay-Modi. Er verfügt über eine unabhängige 4-Kanal-Halbbrückensteuerung, die eine flexible Unterstützung für verschiedene Lasten, einschließlich Gleichstrommotoren und LEDs, bietet. Der NSD8381-Q1 unterstützt programmierbare Mikroschrittmodi, bis zu 1/32 Microstepping und bietet 4 Abklingmodi. Der NSD8381-Q1 deckt den Bedarf an fortschrittlichen Schrittmotortreibern mit hervorragender Leistung und Stabilität, die sich für Anwendungen wie adaptive Scheinwerfer, HUD-Verstellmotoren, elektronische HVAC-Expansionsventile und Klappenmotoren eignen.Mit einem Portfolio von über 1.800 Chipprodukten hat NOVOSENSE allein im Jahr 2023 über 164 Millionen Einheiten für Automobilanwendungen ausgeliefert, was 30,95 % seines Umsatzes ausmacht. NOVOSENSE ist jetzt Mitglied des AEC (Automotive Electronics Council) und strebt danach, verschiedene Lösungen anzubieten, die die Leistung und Zuverlässigkeit von Automobilsystemen verbessern.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novosense-stellt-neue-produktangebote-fur-die-automobilindustrie-vor-die-die-intelligenz-und-sicherheit-von-fahrzeugen-verbessern-302187430.htmlPressekontakt:Ocean Wang,xingsheng.wang@novosns.comOriginal-Content von: Novosense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167909/5813892