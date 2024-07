Die französische Niederlassung von Circle startet die Emission von USDC und EURC in der EU in Übereinstimmung mit einem der weltweit umfassendsten Regulierungssysteme für digitale Vermögenswerte

Circle, ein globales Finanztechnologieunternehmen und Emittent von USDC und EURC, hat heute bekannt gegeben, dass es der erste globale Stablecoin-Emittent ist, der den bahnbrechenden MiCA-Rechtsrahmen der Europäischen Union (Markets in Crypto-Assets) erfüllt.

Ermöglicht wurde dies durch den Erhalt einer Lizenz für E-Geld-Institute (EMI) ('agr ément en qualité d'établissement de monnaie électronique) von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), der französischen Bankenaufsichtsbehörde. Mit dieser Lizenz werden nun sowohl USDC als auch EURC in der EU in Übereinstimmung mit den regulatorischen Verpflichtungen der MiCA für Stablecoins oder E-Geld-Token ausgegeben, die gestern in Kraft getreten sind, gemäß dem heutigen Gesetz und vorbehaltlich möglicher Klarstellungen zur Auslegung des Gesetzes durch die Europäische Kommission.

Im Rahmen der Erfüllung dieser umfassenden regulatorischen Vorschriften ist Circle Mint offiziell für Geschäftskunden in Europa verfügbar. Ausgestattet mit lokalen Bankdienstleistungen bietet Circle Mint France einen nahezu sofortigen und kostengünstigen Zugang zur Prägung und Einlösung von USDC und EURC im gesamten europäischen Markt.

"Seit unserer Gründung ist Circle bestrebt, eine dauerhafte, konforme und gut regulierte Infrastruktur für Stablecoins aufzubauen, und unser Beitritt zur MiCA, die eines der umfassendsten Krypto-Regulierungssysteme der Welt darstellt, ist ein großer Meilenstein, um digitale Währungen in den Mainstream zu bringen", sagte Jeremy Allaire, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei Circle. "Durch die enge Zusammenarbeit mit den französischen und EU-Regulierungsbehörden sind wir nun in der Lage, sowohl USDC als auch EURC als vollständig konforme Dollar- und Euro-Stablecoins auf dem europäischen Markt anzubieten und damit das enorme Potenzial digitaler Assets für die Transformation von Finanzen und Handel zu erschließen."

"Das Erreichen der MiCA-Konformität durch unsere französische EMI-Lizenz ist ein bedeutender Schritt nach vorne, nicht nur für Circle, sondern für das gesamte digitale Finanzökosystem in Europa und darüber hinaus", sagte Dante Disparte, Chief Strategy Officer und Head of Global Policy bei Circle. "Mit der zunehmenden Integration digitaler Vermögenswerte in die reguläre Finanzlandschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir robuste, transparente Rahmenbedingungen schaffen, um Vertrauen und Akzeptanz zu fördern. Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement für eine integrativere, gesetzeskonforme Zukunft der Internetfinanzierung."

"Der Erfolg von Circle bei der Erlangung dieser Lizenz ist das Ergebnis einer engen, monatelangen Zusammenarbeit zwischen den für die ACPR-Genehmigungen zuständigen Regulierungsteams und dem Team von Circle France", sagte Coralie Billmann, Managing Director von Circle France.

Von den Top 10 Stablecoins nach Marktkapitalisierung ist derzeit nur USDC MiCA-konform. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Circle für die Einhaltung von Vorschriften für Dollar- und Euro-Stablecoins. Der proaktive Ansatz des Unternehmens, hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Transparenz und Aufsicht zu erfüllen, wird dazu beitragen, die allgemeine Akzeptanz regulierter digitaler Währungen zu fördern.

