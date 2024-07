Comcast, ein weltweit führendes Medien- und Technologieunternehmen, hat sein Engagement als langjähriger Partner von Team USA bekundet und ein herausragendes Ensemble von 16 Athleten präsentiert, die auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris 2024 unterstützt werden. Das Unternehmen kündigte an, es freue sich auf das weltberühmte Spektakel im Sommer und sei stolz darauf, die Geschichten der Athleten voller Hingabe, Entschlossenheit und Freude dem amerikanischen Publikum nach Hause zu bringen. Um diese Sportler auf ihrem Weg zum Gold zu unterstützen, wird das Programm Xfinity Athlete Connections allen qualifizierten Team USA Athleten "Connections Credits" gewähren, um einen ungestörten Internetzugang zu gewährleisten - sei es zu Hause oder mobil unterwegs. Mit einer offiziellen Partnerschaft, die sich bis 2028 erstreckt, wenn die Spiele nach Los Angeles zurückkehren, bekräftigt das Unternehmen seine zentrale Rolle in der Übertragung der Olympischen und Paralympischen Spiele und baut seine mediale Präsenz weiter aus.

Gemeindeorientiertes Engagement und Personalveränderungen

Das Unternehmen feierte auch das elfte Jahr in Folge seiner Auszeichnung durch The Civic 50 als eine der gemeindeorientiertesten Firmen der USA und bekräftigte sein soziales Engagement durch zahlreiche Projekte. Des Weiteren erweitert Comcast sein Team durch die Ernennung eines neuen Senior Vice President of Sales & Marketing für seine Central Division, der die Verkaufs- und Marketingstrategien verantwortet, um das Wachstum voranzutreiben und die Marke in einem dynamischen und fordernden Marktumfeld zu positionieren. Mit einem breitgefächerten Leistungsangebot und Inhaltskreationen durch Xfinity, Comcast Business und Sky, sowohl wie der Produktion und Distribution durch NBC, Telemundo, Universal, Peacock und Sky, verstärkt Comcast seine globale Reichweite und bekräftigt seine Position als führendes Unternehmen in der Medien- und Technologiebranche.

