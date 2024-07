Hero MotoCorp, der weltweit größte Motorrad- und Rollerhersteller, ehrt seinen visionären Gründer und Chairman Dr. Brijmohan Lall Munjal mit der Motorrad-Sammleredition "The Centennial

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240701962083/de/

The Centennial (Photo: Business Wire)

"Dr. Brijmohan Lall Munjal, mein Vater und Gründungsvorsitzender von Hero MotoCorp, hat weltweit Milliarden von Menschen inspiriert. Seine Vision prägte die Entwicklung des Automobilsektors und der Industrie Indiens und hinterließ ein Vermächtnis von Erfindergeist, Innovation, Mut und Integrität. Das Unternehmen bedeutete ihm mehr als Rentabilität es ging um Menschen, um jeden einzelnen und die Gesellschaft insgesamt.

Ein Jahr nach seinem hundertjährigen Jubiläum bin ich erfreut und stolz zugleich, ‚The Centennial' vorstellen zu dürfen: ein Wunderwerk der Technik, das zu Ehren seines Vermächtnisses entwickelt wurde. ‚The Centennial' ist mehr als nur ein unvergleichliches Motorrad. Es ist ein ganzer Band von Memoiren, die in Stahl und Kohlefaser geschrieben sind. Das Design, die Konstruktion und die Technologie dieser großartigen Maschine sind die bleibenden Spuren unseres inspirierenden Gründers.

Seine Vision vereinte alle Mitglieder der Hero-Gemeinschaft unsere Kunden, Mitarbeiter, Händler, Partner, Lieferanten und andere Stakeholder. In diesen 100 Tagen feiern wir den Mann, mit dem alles begann. Ich lade alle ein, zusammen mit uns Dr. Brijmohan Lall Munjal an seinem 101. Geburtstag zu ehren."

Dr. Pawan Munjal

Executive Chairman

Hero MotoCorp

"The Centennial" wurde von den globalen Experten des Hero Centre for Innovation and Technology (CIT) in Indien und des Hero Tech Centre in Deutschland (TCG) konzipiert, konstruiert und entwickelt. Dieses Meisterwerk symbolisiert den Einsatz des Unternehmens für Innovation und Exzellenz. Mit nur 100 Einheiten, die in akribischer Handarbeit gefertigt wurden, verbindet das Motorrad höchste Performance mit solider Handwerkskunst.

Zum 101. Geburtstag von Dr. Brijmohan Lall Munjal wird das Unternehmen diese Motorräder an seine Mitarbeiter, Angestellten, Geschäftspartner und Stakeholder versteigern. Die Erlöse werden für soziale Zwecke bereitgestellt in Übereinstimmung mit dem Bestreben des Gründers, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Die Auslieferung von "The Centennial" wird im September 2024 starten.

Zudem organisiert das Unternehmen, das sich der Inklusion und Nachhaltigkeit widmet, 100 Tage des Kunden- und Mitarbeiterengagements an seinen Standorten und in seinem Händlernetz im In- und Ausland. Während dieses Zeitraums haben Kunden, die ein Motorrad oder einen Roller von Hero erwerben, die einmalige Chance, 100 Cashback auf ihren Kauf zu erhalten. Dieses Angebot ist auf 100 Fahrzeuge begrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens und auf den Social-Media-Plattformen.

Ferner wird Hero MotoCorp seine Kunden zur Teilnahme an der Kampagne "My Hero, My Story" einladen, bei der sie persönliche Geschichten und Erlebnisse in Verbindung mit der Marke erzählen können. Eine renommierte Expertenjury mit unterschiedlichen Hintergründen wird die Beiträge sorgfältig bewerten. Die besten Beiträge werden mit dem begehrten "The Centennial" belohnt.

The Centennial

"The Centennial" beeindruckt durch ihre herausragende Handwerkskunst, die Verwendung von Karbonfasern und gefrästem Aluminium und durch ihre sorgfältige Konstruktion.

Zu den charakteristischen Elementen des Motorrads gehören eine leichtgewichtige Schwinge aus Aluminium für ein verbessertes Fahrgefühl und neu designte Karosserieteile aus Kohlefaser für eine elegante Ästhetik und hohe Steifigkeit. Centennial-Merkmale wie Lenker, Lenkerhalterungen, Gabelbrücken oder rückseitig angebrachte Fußstützen wurden speziell entwickelt, bearbeitet und eloxiert.

Das Motorrad bietet beeindruckende Leistung und Agilität und ist mit einem voll einstellbaren Monofeder-Gasdruckdämpfer von Wilbers und einer 43-mm-Upside-down-Vorderradaufhängung mit einstellbarer Dämpfung ausgestattet.

Ein charakteristischer, tiefer Auspuffton entströmt der hochwertigen Auspuffanlage aus Kohlefaser und Titan von Akrapovic, die gezielt auf maximale Performance abgestimmt ist und sich nahtlos in das Motorrad einfügt.

Der Solositz mit einer Sitzbankverkleidung aus Kohlefaser und die nummerierten Plaketten der Sonderedition aus Aluminium auf beiden Seiten betonen die Einzigartigkeit und Exklusivität des Motorrads. Die Liebe zum Detail wird auch in den diamantgeschliffenen Leichtmetallrädern und der Lackierung von Motor und Rahmen deutlich, die das Motorrad optisch aufwerten.

Mit dem geringen Leergewicht von 158 kg ist "The Centennial" ungewöhnlich leicht und bietet ein hervorragendes Ansprechen und ein verbessertes Handling und Bremsverhalten.

Nähere Informationen unter: https://www.heromotocorp.com/en-in/the-centennial.html.

Weitere Informationen über Hero MotoCorp:

https://www.heromotocorp.com/en-in/

https://www.facebook.com/HeroMotoCorpIndia

https://twitter.com/HeroMotoCorp

https://www.instagram.com/heromotocorp/

https://www.youtube.com/c/HeroMotoCorp

https://www.linkedin.com/company/heromotocorp/mycompany/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240701962083/de/

Contacts:

Pressekontakt:

corporate.communication@heromotocorp.com