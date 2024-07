Cognizant hebt die industrielle Datenverarbeitung mit der Einführung einer innovativen Plattform auf die nächste Stufe, die künstliche Intelligenz und generative AI direkt am Entstehungsort, dem sogenannten Edge, nutzbar macht. Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, schneller auf Rechenleistung über Sensoren und Geräte in ihren Netzwerken zuzugreifen, was die Abhängigkeit von zentralisierten Servern und der Cloud reduziert. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass diese Industrie-unabhängige Plattform wichtige Vorteile in Branchen bietet, in denen Datenschutz, Sicherheit und Echtzeit-Entscheidungsfindung kritisch sind.

Die neue Plattform, die Teil der Cognizant Neuro®-Suite ist, stellt eine Hybridlösung aus Cloud und Edge AI bereit, die sofortige Entscheidungsprozesse unterstützt und Cloud AI mit tiefergehenden Einblicken aus langfristigen Daten ergänzt. Eine Range an generativ AI-gesteuerten Vorteilen, wie optimierte Betriebseffizienz und reduzierte Kosten und Risiken, runden das Angebot ab. Realzeit-Interaktionen mit Geräten ermöglichen beschleunigte Entscheidungsprozesse, senken Datenkosten und minimieren Datenschutzrisiken, wobei die betriebliche Stabilität auch in Gebieten mit niedriger Bandbreite gewährleistet wird.

Zusätzliche Informationen zur Plattform

Die Plattform Neuro® Edge integriert sich nahtlos in das Edge-Ökosystem, mitsamt Sensoren, Halbleiter-Herstellern, Edge-Geräten und Unternehmensanwendungen. Sie bietet eine grundlegende Architektur und anpassungsfähige Applikationen für verschiedene industrielle Szenarien und ist darüber hinaus mit Überwachungsagenten ausgestattet, die eine kontinuierliche Leistungsüberwachung und Durchführung fortlaufender Verbesserungen ermöglichen. Durch diese Vorteile sind Unternehmen im Stande, Edge AI-Anwendungen schneller und einfacher zu erstellen und zu verwalten, während die Komplexität von generativer AI entschlüsselt und der Fokus auf den Geschäftswert gerichtet wird.

Cognizant Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...