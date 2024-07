ENS News: Darum geht der Kurs aktuell durch die Decke

Der Kurs des Ethereum Name Service (ENS) erlebt derzeit einen bemerkenswerten Anstieg und sorgt für großes Aufsehen im Krypto-Markt. Tatsächlich gab es heute kaum einen Coin der sich besser entwickelte. Doch was ist verantwortlich für den Anstieg und wie wird es nun für ENS weitergehen?

Ethereum Name Service ist heute die sich am besten entwickelnde Top-Kryptowährung am Markt

Der Krypto-Space hat heute einen leichten Aufschwung erlebt, bei dem Bitcoin, Ethereum und andere Top-Kryptowährungen um 2-5 % an Wert zulegen konnten. Unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sticht jedoch ein Coin besonders hervor: ENS, der Coin des Ethereum Name Service. Er konnte seinen Wert innerhalb der letzten 24 Stunden um über 23 % steigern und damit die psychologisch bedeutende 30-Dollar-Marke überschreiten. Während der Kurs des Coins gestern noch bei knapp 26 Dollar lag, hat er aktuell einen Wert von circa 31,80 Dollar und erreichte heute Morgen sogar einen Höchststand von über 33 Dollar.

Damit setzt ENS seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Innerhalb der letzten sieben Tage stieg der Wert um über 40 %, und noch vor drei Wochen lag der Kurs von ENS bei unter 20 Dollar. Dank des heutigen Aufschwungs gelang es dem Coin auch, erstmals seit Jahren wieder die Marke von 1 Milliarde Dollar an Marktkapitalisierung zu überschreiten. Aktuell ist ENS die 70. größte Kryptowährung weltweit. Das Handelsvolumen hat sich zudem mehr als verdoppelt und lag in den letzten 24 Stunden bei über 320 Millionen Dollar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Mit dem Aufwärtstrend scheint ENS erstmals wieder aus der Konsolidierungsphase der letzten Jahre und des Bärenmarktes auszubrechen. Während dieser Phase schwankte der Kurs zwischen Höchstwerten um die 20 Dollar und Tiefstwerten bei circa sechs Dollar. Sein Allzeithoch erreichte ENS direkt nach seinem Launch Ende 2021, als der Kurs einen Höchststand von circa 75 Dollar verzeichnete.

Es stellt sich nun die Frage, ob es realistisch ist, dass ENS diesen Höchststand in den kommenden Monaten erneut erreichen wird. Könnte dies der Anfang einer großen Rallye sein? Und was sind überhaupt die Ursachen für den erneuten Anstieg des Kurses des Ethereum Name Service Coins?

Darum steigt der Kurs aktuell

Der Ethereum Name Service hat in letzter Zeit also einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Der Anstieg wird vor allem durch die Erwartungen der Investoren hinsichtlich des kommenden ENSv2-Upgrades angetrieben. Das Upgrade soll die Skalierbarkeit, Erschwinglichkeit und Flexibilität des Dienstes verbessern.

Introducing ENSv2: The Next Generation of ENS



ENS Labs is excited to announce our proposal to extend the ENS protocol to a Layer 2 network. This move isn't just about migrating parts of the protocol; we're re-envisioning the architecture from the ground up! pic.twitter.com/3xM6owTpKk - ens.eth (@ensdomains) May 28, 2024

Die genauen Details und der Zeitpunkt der Einführung von ENSv2 sind zwar noch nicht bekannt, jedoch deutet die Roadmap darauf hin, dass die Umsetzung mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Neben den technologischen Fortschritten haben auch spekulative Faktoren zur positiven Marktstimmung beigetragen. Besonders die mögliche Genehmigung eines Spot Ethereum ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in diesem Quartal hat für Aufsehen gesorgt. Trotz noch offenen Unklarheiten, könnten die Genehmigungen bereits in den kommenden Tagen oder Wochen erfolgen. Sollte dies eintreten, wird erwartet, dass dies einen positiven Einfluss auf die Performance von ENS haben wird.

Mehrere jüngste Updates im ENS-Ökosystem haben ebenfalls zur positiven Stimmung beigetragen:

ENSPro Launch: Alex Slobodnik hat ENSPro eingeführt, eine Offchain-Plattform zur Verwaltung von Subnamen, die es Nutzern ermöglicht, 0x-Adressen kostenlos zu benennen.

Alex Slobodnik hat ENSPro eingeführt, eine Offchain-Plattform zur Verwaltung von Subnamen, die es Nutzern ermöglicht, 0x-Adressen kostenlos zu benennen. ENSvision Update: Die ENSvision-Plattform hat ein Update veröffentlicht, das es Nutzern ermöglicht, ihre ENS-Profile einfacher zu präsentieren.

So könnte es für ENS weitergehen

In Bezug auf die weitere Wertentwicklung von ENS wird es nun entscheidend sein, den 30-Dollar-Support nachhaltig zu halten und nicht wieder darunterzufallen. Gelingt es ENS, diesen Support zu verteidigen, könnte der Kurs in den kommenden Tagen und Wochen schnell weiter in Richtung 40 Dollar steigen. Sollte auch diese psychologisch wichtige Marke überwunden werden, wäre mit einem weiteren anhaltenden Aufwärtstrend zu rechnen. Einige Analysten halten es für durchaus realistisch, dass ENS im weiteren Jahresverlauf ein neues Allzeithoch erreicht, mit Kurszielen von über 100 Dollar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Auf der anderen Seite könnte es jedoch sein, dass ENS nach dem starken Aufwärtstrend der letzten Tage und Wochen eine Verschnaufpause benötigt. In diesem Fall könnte eine Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau um 30 Dollar einsetzen. Alternativ könnte der Kurs auf den nächstgelegenen wichtigen Support bei 25 Dollar zurückfallen. Auch eine erneute Korrektur auf 20 Dollar wäre denkbar. Sollte der Kurs jedoch unter 20 Dollar fallen, wäre dies ein sehr negatives Zeichen und würde die aktuelle positive Chartstruktur ungültig machen.

Grundsätzlich hängt die weitere Kursentwicklung von ENS stark davon ab, ob die Bullen den aktuellen Support bei 30 Dollar verteidigen können. Ein erfolgreicher Halt dieser Marke könnte den Weg für weitere Gewinne ebnen und das Vertrauen der Anleger stärken. Andernfalls könnten wir eine Korrektur sehen, die den jüngsten Aufwärtstrend unterbricht und den Kurs vor neue Herausforderungen stellt.

TUK - eine sinnvolle Investitionsalternative zu ENS?

Bei ENS handelt es sich jedoch bereits um einen milliardenschweren Coin, der gerade erst eine starke Wertsteigerung erfahren hat. Daher interessieren sich viele Anleger eher für kleinere, jüngere und unbekanntere Investitionsalternativen wie den neuen TUK Coin des Play-to-Earn-Projekts eTukTuk. Der Coin ist so neu, dass er sich noch vor seinem ersten Börsenlisting im Vorverkaufsstadium befindet. Ein TUK Coin kann derzeit für 0,034 Dollar gekauft werden, und es wurden bereits über 3,5 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt.

Jetzt TUK kaufen

Quelle: eTukTuk.io

TUK ist die native Kryptowährung des Play-to-Earn-Spiels eTukTuk, bei dem Spieler in die Rolle eines eTukTuk-Fahrers auf den Straßen von Sri Lanka schlüpfen und Fahraufträge erledigen können. Durch das Abschließen von Missionen im Spiel verdienen die Spieler echte TUK Coins, die anschließend im Spiel gegen Upgrades oder neue Freischaltungen investiert oder an Kryptowährungsbörsen gehandelt beziehungsweise verkauft werden können.

Neben den Play-to-Earn-Rewards, dem Spielspaß und den potenziellen Kurssteigerungen ist auch das Staking von TUK für viele Anleger interessant. Sie haben die Möglichkeit, ihre im Pre-Sale erworbenen Coins direkt für jährliche Staking-Renditen von bis zu 80 % zu staken.

Jetzt in eTukTuk investieren

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.