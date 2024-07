Die Zukunft der iPhone-Verkäufe im chinesischen Markt scheint trotz der bevorstehenden Einführung einer KI-zentrierten Softwareplattform nicht gesichert, da heimische Wettbewerber wie Huawei Apples Marktanteile schmälern und als bedeutender Faktor für das Wachstum der iPhone-Einheiten fungieren. Das Technologieunternehmen, stark abhängig vom Umsatz in China, seinem drittgrößten Markt, sah sich in Teilen des Jahres einem langsameren Absatz gegenüber. Versuche, durch erhebliche Preisnachlässe in der Großregion China den Absatz anzukurbeln, zeigten einige Wirkung, mit einem beachtlichen Anstieg der iPhone-Lieferungen von bis zu 50% im April und 40% im Mai.

Marktanalyse deckt Herausforderungen auf

Während des WWD-Events im Juni kündigte das Unternehmen mit der neuen Apple-Intelligenz-Plattform eine Innovation an, die durch integrierte generative KI-Technologien ein breites Spektrum von Anwendungen von Nachrichten bis hin zur Fotogalerie durchdringt. Für Benutzer älterer iPhone-Modelle bedeutet dies jedoch, dass ein Update auf neuere, teurere Modelle wie das iPhone 15 Pro nötig ist, um von den Neuerungen zu profitieren. Im Kontrast hierzu haben bereits andere Smartphone-Hersteller, darunter Google und Samsung, eigene mit generativer KI betriebene Smartphones präsentiert. Mit den bevorstehenden Markteinführungen neuer Falttelefone durch Samsung sowie einem Update der Pixel-Smartphone-Reihe von Google, zeichnet sich ein zunehmend kompetitiver Markt ab, auf dem Apple seine Strategie zur Sicherung und Ausweitung des Marktanteils fortlaufend justieren muss.

