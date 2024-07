Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

SHENZHEN, China, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. Juni um 15.00 Uhr Pekinger Zeit ist die Shenzhen-Zhongshan-Verbindung, eine gewaltige Meeresüberquerung in Südchina mit zwei Brücken, zwei künstlichen Inseln und einem Unterwassertunnel, für den Verkehr freigegeben worden.



Das Shenzhen-Terminal der Verbindung befindet sich in Qianhai. Die Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone erklärt, dass die 24 Kilometer lange Verbindung die Fahrtzeit zwischen der Stadt Zhongshan und dem Technologiezentrum Shenzhen - auf den gegenüberliegenden Seiten der Perlflussmündung in der Provinz Guangdong gelegen - von zwei Stunden auf etwa 30 Minuten verkürzt. Sie wird das Straßennetz der Perlflussmündung neu gestalten, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao erheblich beeinflussen und Qianhais Position als "Verkehrsknotenpunkt der GBA" weiter stärken.

Die Verbindung gilt als eines der anspruchsvollsten seewasserübergreifenden Cluster-Projekte, die jemals gebaut wurden. Qianhai ist der Ausgangspunkt der Shenzhen-Seite der Verbindung und auch ein wichtiger Knotenpunkt in Shenzhen, der mit der modernen Dienstleistungsbranche Hongkongs interagiert. Die verbesserte Transportsituation wird die Erreichbarkeit der modernen Dienstleistungsbranche erheblich verbessern und die Ausweitung von hochwertigen Dienstleistungen erleichtern. Mit der Eröffnung der Verbindung wird die moderne Dienstleistungsbranche in Hongkong in der Lage sein, von Qianhai aus den breiteren Markt auf dem Festland leichter zu erschließen.

Es wird erwartet, dass sich die Finanzdienstleistungen aus Qianhai, einschließlich grenzüberschreitender Finanzierungen, Offshore-Finanzierungen und Freihandelskonten, schneller in der GBA verbreiten werden. Der grenzüberschreitende Investitions- und Finanzierungsbedarf von Städten wie Zhongshan und Jiangmen wird schnell mit Qianhai, Shenzhen auf der anderen Seite des Ufers zusammengeführt. Was die Logistik betrifft, so verfügt Qianhai über mehrere Häfen und einen Flughafen. Als Freihandelszone kann sie hochwertige Transportdienstleistungen für die Städte der GBA anbieten und so die schnelle Entwicklung des grenzüberschreitenden Handels in der Region erleichtern. Darüber hinaus wird auch die Messebranche von der Entwicklung Qianhais profitieren. Gemäß dem Gesamtentwicklungsplan für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone werden verschiedene Ausstellungen gemeinsam in Shenzhen und Hongkong stattfinden, wobei das Shenzhen World Exhibition & Convention Center eine Schlüsselrolle in der Initiative spielt. Außerdem wird erwartet, dass die zahlreichen institutionellen Innovationen von Qianhai im rechtlichen Bereich einen Übertragungseffekt auslösen werden. Gemeinsame Anwaltskanzleien von Guangdong, Hongkong und Macao mit Sitz in Qianhai und Anwälte aus Hongkong und Macao, die in Qianhai zugelassen sind, können ihre Dienstleistungen bequem auf andere Städte in der GBA ausdehnen und so die Rechtsdienstleistungen an internationale Standards anpassen.

Laut Zheng Yongnian, Professor an der Chinesischen Universität von Hongkong in Shenzhen und ehemaliger Dekan des Instituts für Internationale Angelegenheiten, hat Qianhai eine besondere Aufgabe in der nationalen Strategie. Dazu gehören die Suche nach institutionellen Innovationen, die Vorreiterrolle bei der Reform und Öffnung und die Erleichterung der Integration und Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong.

In diesem Jahr jährt sich zum 5. Mal die Veröffentlichung des Entwicklungsrahmenplans für den Großraum Guangdong-Hongkong-Macao. In den letzten fünf Jahren hat die GBA ihre physische und institutionelle Konnektivität kontinuierlich verbessert, die Entwicklung der wissenschaftlich-technischen Innovationsbranche beschleunigt und junge Talente für unternehmerische Unternehmungen gewonnen. China will das Gebiet zu einem Stadtcluster von Weltrang, einem globalen Technologie- und Innovationszentrum und einem lebenswerten, unternehmensfreundlichen Standort entwickeln. Dank eines verbesserten Verkehrsnetzes wird Qianhai die Integration der GBA erleichtern und dazu beitragen, sie unter verschiedenen Aspekten wie Wirtschaft, Finanzen, Logistik und Rechtsdienstleistungen zu einer Plattform von Weltrang auszubauen.

Da die Verbindung den Personalaustausch und den Ressourcenfluss zwischen den GBA-Städten weiter verbessert, ist Qianhai, das sowohl als Verkehrsknotenpunkt als auch als Brennpunkt für eine qualitativ hochwertige Entwicklung dient, in der Lage, historische Chancen zu nutzen, mehr globale Ressourcen anzuziehen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Mit der Eröffnung und dem Betrieb dieses groß angelegten Verkehrsprojekts wird Qianhai einen neuen Motor für die weitere Expansion der Öffnung erhalten.

Quelle: Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone