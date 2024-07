Das Marktumfeld für Wasserstoff-Werte bleibt herausfordernd. Umso wichtiger ist es also, dass die dazugehörigen Unternehmen auch mit fundamentalen Neuigkeiten punkten können. So wie der norwegische Elektrolyse-Spezialist Nel am Montag: Die Gesellschaft kann einen nennenswerten Auftrag aus Europa verbuchen.Wie aus einer äußerst kurzen Pressemitteilung der Skandinavier hervorgeht, konnte die Firma einen Folgeauftrag für Elektrolyseur-Equipment im Wert von mehr als sieben Millionen Euro für ein europäisches ...

