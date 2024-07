UnitedHealth Group (UNH) und Amedisys (AMED) streben eine Fusion an, um ihren Marktanteil zu vergrößern und wettbewerbsfähiger zu werden. Das Unternehmen Amedisys soll so für 3,3 Milliarden Dollar zu einer vollständigen Tochtergesellschaft von UnitedHealth werden, um im zweiten Halbjahr 2024 den Deal abzuschließen. Beide Unternehmen kommen außerdem der Forderung der Antitrust-Regulierungsbehörden nach, indem sie einige ihrer Pflegezentren an die Tochtergesellschaft VCG Luna des VitalCaring-Konzerns veräußern. Diese Entscheidung, die kürzlich in einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt gegeben wurde, soll den Fusionsprozess vereinfachen und den regulatorischen Vorgaben gerecht werden. Optum, das Technologiegeschäft von UnitedHealth, spielte eine wesentliche Rolle für die Diversifizierung der Unternehmensstrategie und war maßgeblich am Umsatzwachstum [...]

