FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: An den US-Finanzmärkten findet wegen des Unabhängigkeitsfeiertags am Donnerstag ein verkürzter Handel statt. Am Donnerstag ruht das Geschäft dann komplett.

TAGESTHEMA

Der Motorenbauer Deutz will mit einer neuen Kooperation die Weiterentwicklung alternativer Antriebssysteme und den Ausbau des Verbrennungsmotorengeschäfts fortsetzen und arbeitet künftig mit dem indischen Landtechnikkonzern Tafe Motors and Tractors zusammen. Tafe Motors ist eine Tochtergesellschaft von Tafe, dem drittgrößten Traktorhersteller der Welt. Zum Auftakt der langfristigen Kooperation will Tafe Motors bis zu 30.000 Deutz-Motoren mit 2,2 Litern (50-75 PS) bzw. 2,9 Litern (75-100 PS) Hubraum in Lizenz herstellen. Deutz will so die kleineren Verbrennungsmotoren auch zukünftig zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren. Die Partner prüfen zudem Möglichkeiten, die Kooperation auf alternative Antriebe auszuweiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Manz AG, HV

Außerdem im Tagesverlauf:

- FR/Sodexo SA, Umsatz 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj - US 16:00 Anzahl offener Stellen (Jolts) Mai PROGNOSE: 7,9 Mio zuvor: 8,1 Mio

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.454,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.524,50 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 19.992,75 -0,3% Nikkei-225 40.057,41 +1,1% Schanghai-Composite 3.000,24 +0,2% Hang-Seng-Index 17.803,17 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 130,55 +12 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 18.290,66 +0,3% DAX-Future 18.478,00 +0,3% XDAX 18.308,98 +0,3% MDAX 25.244,65 +0,3% TecDAX 3.310,65 -0,5% EuroStoxx50 4.929,99 +0,7% Stoxx50 4.507,92 +0,4% Dow-Jones 39.169,52 +0,1% S&P-500-Index 5.475,09 +0,3% Nasdaq-Comp. 17.879,30 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,43 -109

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Dienstag mit Abgaben in den Handel starten. Zwar sind die Ergebnisse des ersten Wahlgangs der französischen Parlamentswahlen besser als befürchtet ausgefallen, es zeichnet sich aber ein politischer Stillstand ab, der notwendige Reformen zusätzlich erschweren wird. Auch die Funktionsfähigkeit der EU droht zunehmend eingeschränkt zu werden. Im Fokus steht ansonsten die Bekanntgabe der europäischen Verbraucherpreise für den Monat Juni. Die Prognose lautet auf ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Kernrate wird ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Am Vortag fielen die deutschen Preisdaten einen Tick günstiger als erwartet aus, was eine leicht positive Indikation für die heute anstehenden europäischen Daten darstellt.

Rückblick: Fester - Hauptthema war das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Parlamentswahl in Frankreich. Es fiel nach verbreiteter Einschätzung aus Sicht der amtierenden Regierung "besser als befürchtet" aus, weil es keinen klaren Sieg für rechts noch für links gab. Damit dürfte es kaum zu einer absoluten Mehrheit einer Seite im entscheidenden zweiten Wahlgang kommen. In Paris legte der CAC-40 in einer Erleichterungs- und Erholungsbewegung um 1,1 Prozent zu. Zu den Gewinnern dort, aber auch europaweit gehörten die zuletzt unter Druck stehenden Bankenwerte. Bei Moeller-Maersk (+5,9%) kam gut an, dass der Logistikkonzern aus dem Rennen um DB Schenker ausgestiegen ist. Anglo American fielen um 2,8 Prozent nach einem Brand in einer Kohlemine in Australien. Laut den Citi-Analysten könnte dies die Pläne des Konzerns zum Verkauf seiner Kohlebergbausparte beeinträchtigen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Airbus erholten sich nach der Gewinnwarnung aus der Vorwoche um 2,6 Prozent. Für Unterstützung sorgte auch, dass Boeing den Zulieferer Spirit Aerosystems übernimmt, Teile von Spirit, die für Airbus produzieren, aber an den europäischen Konzern gehen. Dazu erhält Airbus im Rahmen der Transaktion eine Zahlung von 559 Millionen Dollar von Spirit Aerosystems. Fielmann (+2,2%) waren nach dem Abschluss des Kaufs von Shopko Optical in den USA mit einer zugleich aktualisierten Umsatz- und Gewinnprognose gesucht. Rheinmetall stiegen mit der Nachricht über einen weiteren Großauftrag der Bundeswehr um 1,6 Prozent. Zalando rückten um 4,4 Prozent vor, getrieben von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Bei Aurubis (+5,9%) trieb eine Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutz legten bei Lang & Schwarz um rund 2 Prozent zu. Der Motorenbauer hatte am frühen Abend mitgeteilt, das Geschäft in Indien auszubauen.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Zum Auftakt in das zweite Halbjahr und zugleich einer feiertagsbedingt verkürzten US-Börsenwoche, die zudem das Highlight mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juni erst am Freitag bereithält, wurden Aktien aus dem Technologiesektor favorisiert. Enttäuschende Konjunkturdaten verpufften weitgehend. Dass die Renditen am US-Anleihemarkt die Aufwärtstendenz vom Freitag trotz der schwachen Konjunkturdaten fortsetzten, störte ebenfalls kaum. Im Dow lagen Merck & Co (+3,3%) und Apple (+2,9%) an der Spitze, jeweils ohne neue Nachrichten. Boeing verteuerten sich um 2,6 Prozent. Der Flugzeughersteller kauft für insgesamt 4,7 Milliarden Dollar Spirit Aerosystems (+3,3%) und holt den Zulieferer damit nach der Ausgliederung 2005 wieder zurück in den Konzern. Um gut 1 Prozent aufwärts ging es im Bankensektor, nachdem die großen US-Banken wie weitgehend erwartet nach dem bestandenen Stresstest der US-Notenbank angekündigt hatten, die Ausschüttungen zu erhöhen. Stützend wirkten auch die weiter anziehenden Marktzinsen. Tesla zogen vor den gewöhnlich am zweiten Tag eines neuen Quartals berichteten Auslieferungszahlen des Vorquartals um 6,1 Prozent an. Mit dem kräftigen Kursplus überstiegen Tesla erstmals seit Januar die 200-Tage-Durchschnittslinie, was als positives Zeichen gilt. Kreuzfahrtaktien wurden gegeben, weil der Hurrikan Beryl Grenada, ein beliebtes Kreuzfahrtziel in der Karibik, heimsuchte. Carnival und Norwegian Cruise Line gaben je um rund 5,5 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,76 -0,2 4,76 33,8 5 Jahre 4,43 +4,8 4,38 42,6 7 Jahre 4,44 +6,0 4,38 46,6 10 Jahre 4,47 +7,0 4,40 58,8 30 Jahre 4,63 +6,9 4,56 66,3

Zu den trotz schwacher Konjunkturdaten weiter steigenden Renditen hätten nach dem ersten TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump Spekulationen über niedrigere Steuern und höhere Staatsausgaben beigetragen, sollte Trump wieder an die Macht gelangen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0728 -0,1% 1,0739 1,0727 -2,9% EUR/JPY 173,44 +0,0% 173,43 173,45 +11,5% EUR/CHF 0,9698 +0,0% 0,9696 0,9699 +4,5% EUR/GBP 0,8491 +0,0% 0,8490 0,8484 -2,1% USD/JPY 161,68 +0,1% 161,48 161,69 +14,8% GBP/USD 1,2634 -0,1% 1,2649 1,2644 -0,7% USD/CNH 7,3083 +0,0% 7,3055 7,3048 +2,6% Bitcoin BTC/USD 63.002,58 -0,1% 63.095,65 62.822,48 +44,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich zum Euro wenig verändert, nachdem der Euro anfängliche Gewinne wieder abgegeben hatte. Er kostete zuletzt 1,0738 Dollar. Im frühen Handel war er nach dem Ergebnis der ersten Runde der Frankreich-Wahl noch etwas gestiegen. Der Euro habe von der Hoffnung profitiert, dass der rechtsextreme Rassemblement National beim zweiten und entscheidenden Wahlgang wohl keine absolute Mehrheit erlangen werde, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,52 83,38 +0,2% +0,14 +15,6% Brent/ICE 86,82 86,6 +0,3% +0,22 +14,4%

Die Ölpreise stiegen kräftig um bis zu 2,3 Prozent. Die Sorge, dass die Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah andere Länder in den Konflikt hineinziehen könnte, die Erwartung einer starken Sommernachfrage nach Benzin und erste Anzeichen für eine rege Hurrikansaison hätten die Preise angetrieben, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.328,58 2.332,05 -0,1% -3,47 +12,9% Silber (Spot) 29,37 29,48 -0,3% -0,10 +23,6% Platin (Spot) 980,38 981,30 -0,1% -0,93 -1,2% Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,2% -0,01 +12,5%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

EUROPA - Geldpolitik

Die EZB kann nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde noch nicht sicher sein, den Kampf gegen die Inflation gewonnen zu haben. Wie Lagarde zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums im portugiesischen Sintra sagte, kann sie außerdem nicht sicher sein, dass ihre Geldpolitik nicht doch noch zu einer Rezession führt. Dies unterstreiche die Entschlossenheit, datenabhängig zu sein und die politischen Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung zu treffen.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA

Die australische Zentralbank hat erneut vor Aufwärtsrisiken für die Inflation gewarnt. Im Protokoll ihrer Juni-Sitzung erklärte die Reserve Bank of Australia (RBA), dass die jüngsten Daten die Notwendigkeit unterstrichen hätten, wachsam zu bleiben. Der schmale geldpolitische Pfad, der vor ihr liege, werde "immer schmaler".

AIR LIQUIDE

will die Konzernstruktur durch die Reduzierung von Ebenen vereinfachen, um die eigene Leistung zu steigern.

LANDESBANK LIECHTENSTEIN

übernimmt die Zürcher Kantonalbank Österreich AG mit Standorten in Salzburg und Wien. Die seit 2009 in Wien tätige Tochtergesellschaft LLB Österreich baue mit dieser strategischen Transaktion "ihre Stellung als eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich weiter aus", teilte die LLB mit. Über den Kaufpreis, der in bar beglichen wird, wurde Stillschweigen vereinbart.

