DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juli

(NEU: Powell und Neto Teilnahme an EZB-Zentralbanksymposium, 15:30 Uhr) === 10:00 DE/Manz AG, HV 10:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj 11:10 PL/Bundeskanzler Scholz, polnischer Ministerpräsident Tusk, Pk nach 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen, Warschau 11:30 Auktion 0,0-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 500 Mio EUR 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 13:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:45 DE/Unions-Fraktionsvorsitzender Merz, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 15:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell und der brasilianische Zentralbankchef Neto, Teilnahme an Panel bei EZB-Zentralbanksymposium, Sintra 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Mai - PL/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an den 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen, Warschau - FR/Sodexo SA, Umsatz 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 02, 2024 01:40 ET (05:40 GMT)

