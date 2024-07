The following instruments on XETRA do have their first trading 02.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.07.2024Aktien1 US98490B1061 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. GDR2 US5534911012 MS&AD Insurance Group Holdings Inc. ADR3 FI4000571013 Cargotec Corp.4 CA4270861038 Hercules Metals Corp.5 MT0002810100 Multitude SE6 DE000A409732 tiscon AGAnleihen1 DE000CZ45WB5 Commerzbank AG2 XS2802190459 Snam S.p.A.3 XS2854423386 SoftBank Group Corp.4 XS2830945452 Webuild S.p.A.5 XS2854423469 SoftBank Group Corp.6 NO0013256834 The Platform Group AG7 USP0100VAC74 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.8 XS2852997993 EDO Sukuk Ltd.9 DE000A351ZU2 IMMOVATION Immobilien Handels AG10 US50066CAV19 Korea Gas Corp.11 US65535HBR93 Nomura Holdings Inc.12 US65535HBV06 Nomura Holdings Inc.13 DE000NLB44Z8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB44X3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB44V7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 DE000NLB44T1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 XS2854422818 SoftBank Group Corp.18 XS2854422578 SoftBank Group Corp.19 US874060BL90 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.20 US874060BM73 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.21 US874060BK18 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.22 US874060BN56 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.23 USG98239AB55 XP Inc.24 FI4000571278 YIT Oyj25 FR001400QOK5 Engie S.A.26 DE000DJ9ALD7 DZ BANK AG27 DE000DJ9ALG0 DZ BANK AG28 DE000DJ9ALF2 DZ BANK AG