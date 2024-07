NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170 dänischen Kronen belassen. Die Konsensschätzungen für den Windturbinenhersteller spiegelten die Aussicht auf eine zum Jahresende hin anziehende Geschäftsentwicklung immer noch nicht vollständig wider, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für die Mitte August anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und Margenprognosen (Ebit) unter den Konsensschätzungen./gl/mis



