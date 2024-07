Nachdem die Aktie der DHL Group in den vergangenen Handelswochen immer weiter fiel und kürzlich ein neues Jahrestief markiert hatte, setzten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen nun zu einer zaghaften Erholung an. Rückenwind erhalten die DAX-Titel dabei auch wieder in Form bullisher Analystenstudien. So hat die britische Großbank Barclays die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Für die Profitabilität von Frachtunternehmen bestehe kurzfristiges ...

