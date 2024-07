© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die Bundeswehr hat sich eine Flotte von Militärlastwagen von Rheinmetall gesichert, um ihren Fuhrpark zu modernisieren. Seit Monaten flattert ein Großauftrag nach dem anderen bei dem Rüstungskonzern ein.In einem der größten Logistik-Geschäfte seiner Firmengeschichte sicherte sich der Rüstungskonzern Rheinmetall einen umfangreichen Auftrag zur Lieferung von Militärlastwagen an die Bundeswehr. Der Vertrag umfasst bis zu 6500 Fahrzeuge und könnte ein Gesamtvolumen von bis zu 3,5 Milliarden Euro erreichen, was die Aktien des Unternehmens am Montag antrieb. Nach der Genehmigung des Haushaltsausschusses des Bundestages Ende Juni wurden bereits 610 Fahrzeuge im Wert von etwa 312 Millionen Euro …