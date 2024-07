EQS-Media / 02.07.2024 / 09:00 CET/CEST

Comforte AG und Databricks schließen Partnerschaft, um die Sicherheit auf der Daten- und AI-Plattform zu verbessern Comforte AG, ein weltweit führender Anbieter von Datensicherheit, freut sich, die strategische Zusammenarbeit mit Databricks bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die hochmoderne datenzentrierte Sicherheitstechnologie von Comforte als integrierte Partnerlösung für die Databricks-Plattform verfügbar sein. "Diese Synergie versetzt Unternehmen in die Lage, Daten sicher zu vereinheitlichen und zu analysieren und so ein innovationsgetriebenes Wachstum zu fördern", erklärt Henning Horst, Chief Technology Officer bei comforte. Gemeinsame Kunden können nun von einem verbesserten Datenschutz profitieren, indem sie eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügen, um ihre strategischen Initiativen rund um Daten, Analytik und AI zu implementieren und zu skalieren, indem sie die Leistungsfähigkeit der Databricks-Plattform nutzen. Die Integration der comforte-Lösung ermöglicht sichere Datenflüsse und Analysen im großen Umfang. Die datenschützende Technologie ermöglicht es Anwendern, Datensätze, die personenbezogene Informationen (PII) und andere sensible Daten enthalten, in Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Konfigurationen auf eine sicherere Weise zu nutzen. "Datenanalyseteams benötigen einen sicheren und zeitnahen Selbstbedienungszugriff auf Daten. Die Einführung eines datenzentrierten Sicherheitsansatzes hilft den Anwendern, Dateninnovationen zu beschleunigen, Datenschutzbestimmungen einzuhalten und das Risiko von Datenschutzverletzungen zu minimieren", so Horst weiter. Mit dem Ansatz von comforte bleiben die Daten de-identifiziert, können für Analysen und eine sichere Weitergabe genutzt werden und verhindern einen unbefugten Zugriff, selbst wenn die Perimeter-Schutzmaßnahmen durchbrochen werden. Dies schafft Vertrauen in die Einhaltung strenger Datensicherheitsstandards oder Datenschutzbestimmungen wie PCI DSS und GDPR, während die Datenschutzstandards und das Kundenvertrauen der Kunden gewahrt bleiben.

Über comforte AG Die comforte AG ist ein privates Software-Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden, Deutschland. Die comforte Data Security Platform wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, schnell und einfach datenzentrierte Sicherheit zu implementieren, Ihre Daten vom frühestmöglichen Zeitpunkt an zu schützen und sie während ihres gesamten Lebenszyklus sicher zu halten, während ihre Nutzbarkeit für Verarbeitung und Analyse erhalten bleibt. Die Plattform lässt sich mühelos in jeden Datenfluss, jede Geschäftsanwendung oder jeden Datenspeicher integrieren, indem intelligente Abfangmechanismen oder leistungsstarke APIs verwendet werden, die jede Sprache oder jedes Skript unterstützen. Darüber hinaus lässt sich die Plattform in Ihre IAM-Infrastruktur integrieren, um eine zentrale Verwaltung und konsistente Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien zu ermöglichen, die für sensible Daten definiert wurden. Website: https://www.comforte.com/ Twitter: https://twitter.com/comforteAG Linkedin: https://www.linkedin.com/company/comforte-ag/ Über Databricks Databricks ist das Unternehmen für Daten und AI. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit - darunter Comcast, Condé Nast, Grammarly und mehr als 50 % der Fortune 500 - vertrauen auf die Databricks Data Intelligence Platform, um ihre Daten, Analysen und AI zu vereinen. Databricks hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde von den ursprünglichen Entwicklern von Lakehouse, Apache Spark, Delta Lake und MLflow gegründet. Kontakt Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing E-Mail: t.stoesser@comforte.com Telefon: + 49 611 93199 00

Emittent/Herausgeber: comforte AG

Schlagwort(e): Informationstechnologie



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.