Seit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland am 1. April dieses Jahres hat sich in der Branche einiges getan. Im Exklusivinterview verrät ein Cannabis-CEO, wie sich die Legalisierung auf den Umsatz ausgewirkt hat und warum die Nachfrage nach medizinischem Cannabis riesig ist.Doch nicht nur in Deutschland haben sich die Spielregeln im Umgang mit Cannabis geändert, auch in den USA steht eine wichtige Neuerung bevor: Das Gefährdungspotenzial von Cannabis soll künftig herabgestuft werden. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...