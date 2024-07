London (ots) -Thomas Müller, Ed Sheeran und Taylor Swift sind die Prominenten, die die Deutschen am liebsten in ihrer Freundesgruppe oder "Squad" hätten.Eine Umfrage unter 2.000 Erwachsenen in Deutschland ergab, dass die Sängerinnen Adele und Lena Meyer-Landrut zu den berühmten Gesichtern gehören, mit denen die Leute am liebsten befreundet sein würden.Daneben stehen auch die Moderatorin Barbara Schöneberger und der Schauspieler Christoph Waltz ganz oben auf der Liste.Unter den Top 20 befanden sich auch mehrere Fußballspieler - darunter Niclas Füllkrug und Florian Wirtz.Bei den fiktiven Gruppen, denen die Deutschen am liebsten angehören würden, stand das Hogwarts-Trio Harry, Ron und Hermine an der Spitze.Die Umfrage wurde von der Spielefirma Supercell durchgeführt, um die aktuelle Markteinführung des Party-Action-Handyspiels Squad Busters zu feiern, bei dem die Spieler an Multiplayer-Spielen teilnehmen, Squads zusammenstellen und darum wetteifern, die meisten Schätze zu sammeln.Ein Sprecher von Squad Busters, das jetzt weltweit auf iOS und Android verfügbar ist, sagte: "Die Ergebnisse zeigen, dass Erwachsene in Deutschland es lieben würden, in einem Moment Geschichten hinter den Kulissen von Hollywood zu hören und im nächsten Moment alle Geschichten aus der Umkleidekabine ihrer Lieblingsfußballer.""Das Wichtigste scheint zu sein, dass wir Wert darauf legen, Teil eines Squads zu sein, dem wir vertrauen und der einen Sinn für Humor hat."TOP 20 PROMINENTE, DIE SICH DIE DEUTSCHEN ALS FREUNDE WÜNSCHENThomas MüllerEd SheeranTaylor SwiftAdeleCristiano RonaldoLena Meyer-LandrutBarbara SchönebergerBeyoncéChristoph WaltzHerbert GrönemeyerRyan ReynoldsBillie EilishNiclas FüllkrugThomas GottschalkHeidi KlumFlorian WirtzAlexandra PoppErling HaalandMr. BeastLothar MatthäusTOP 10 FIKTIVE FREUNDESGRUPPEN, DENEN ERWACHSENE IN DEUTSCHLAND GERNE ANGEHÖREN WÜRDENDas Harry Potter TrioA-TeamAvengersGhostbustersDie Gefährten von Herr der RingeGolden GirlsSex & The City - Die BesetzungTeenage Mutant Ninja TurtlesJustice LeagueHaus Stark (Game of Thrones)Pressekontakt:info@worldmediawire+44 203 371 8628Original-Content von: world media wire, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167303/5813969