LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die kommende Berichtssaison auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wegen Währungseffekten erhöhte Analyst Sven Merkt das in US-Dollar bemessene Kursziel für die US-Hinterlegungsscheine von 210 auf 215 Dollar. Trotz gewisser Turbulenzen, die Zahlen einiger US-Konkurrenten mit sich brachten, erwartet er, dass sich die jüngsten Trends bei den meisten europäischen Software- und IT-Firmen im zweiten Quartal fortsetzen. Von SAP erwartet er ein ermutigendes Quartal./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 15:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600