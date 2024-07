Der XTB Morgenticker (02.07.2024)

Am Devisenmarkt legt der USD in der ersten Tageshälfte relativ stark zu, ebenso der EUR und das GBP. Der Dollar-Index USDIDX steigt bereits um 0,15% auf 105.600 Punkte.

Das Protokoll der Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 17. und 18. Juni wurde heute veröffentlicht. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Bank eine Anhebung des Leitzinses in Erwägung zieht, da sie befürchtet, dass die Politik nicht restriktiv genug ist. Derzeit bewegt sich die Inflation in Australien weiterhin um 4,0 %.