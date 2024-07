DJ Lane: Juni-Preisdaten beantworten Fragen zu Servicepreisen nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verbraucherpreisdaten für Juni beantworten nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane noch nicht die Fragen der Europäischen Zentralbank (EZB) hinsichtlich der Dienstleistungspreise. "Die Inflationsdaten für Juni lassen noch Fragen zur Dienstleistungsinflation offen", sagte er am Rande des geldpolitischen EZB-Forums in Sintra. "Diese Daten klären das nicht." Eurostat veröffentlicht am Dienstag um 11.00 Uhr Verbraucherpreisdaten für Juni.

Die EZB hatte ihre Zinsen Anfang Juni erstmals seit 2019 gesenkt. Zugleich hatte sie versucht, Hoffnungen auf eine weitere Senkung im Juli zu dämpfen. Ebenso wie Lane hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde bereits am Vortag gesagt, dass es bezüglich der Inflation noch Unwägbarkeiten gebe und die EZB mehr Zeit brauche.

July 02, 2024

