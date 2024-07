Die Aktie von SAP ist zum gestrigen Start in das zweite Börsenhalbjahr um 2% auf 185,68 EUR zurückgefallen. Rückblick: Nachdem die SAP-Aktie zuletzt in einer Seitwärtsphase festgesteckt hatte, kam zum Monatsende neues Kaufinteresse auf. Dabei stiegen die Notierungen am Freitag bis auf das neue Rekordhoch bei 190,96 EUR und beendeten den Juni dank des ...

