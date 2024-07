DJ De Guindos: EZB hat keine vorgefassten Zinssenkungspläne

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt nach Aussage ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos keinen vorgefassten Plan zur Senkung der Zinsen. Geopolitische Risiken, Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die Wahlen in Frankreich erschweren die Beurteilung der Wirtschaft und der Preisentwicklung, sagte Guindos in einem CNBC-Interview am Rande des geldpolitischen Symposiums in Sintra, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

"Im Übrigen und angesichts der Unsicherheit, die wir erleben, ist es ganz klar, dass wir keinen vorbestimmten Weg haben", sagte Guindos. "Wir sind zuversichtlich, dass sich die Inflation unserer Definition von Preisstabilität annähern wird", aber "wir müssen sehr vorsichtig sein." Auf die Frage, wie oft die EZB die Zinssätze in diesem Jahr senken werde, sagte er: "Wir wissen es nicht - wir haben uns in dieser Hinsicht ziemlich klar ausgedrückt."

Er sagte auch, dass die jüngsten Marktbewegungen in Frankreich nicht "ungeordnet" seien und mögliche Veränderungen in der Finanzpolitik widerspiegelten. "Die Situation ist unter Kontrolle."

July 02, 2024

