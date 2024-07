Wien (www.anleihencheck.de) - Die rechtspopulistische französische Partei Rassemblement National schnitt am Sonntag zwar wie erwartet am stärksten ab, der Vorsprung war am Ende jedoch geringer als befürchtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aktienbörsen in Europa hätten es mit Aufschlägen gedankt - allen voran der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) sowie der hoch mit französischen Titeln gewichtete EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Auf Sektorenebene seien es die Banken gewesen, welche am positivsten hervorgestochen hätten. Kaum gefragt seien hingegen defensivere Werte. Ähnliches habe auch für den US-Handel gegolten. Der Bankensektor habe sich stark präsentiert, nachdem die namhaften Vertreter wie weitgehend erwartet nach dem bestandenen Stresstest der US-Notenbank angekündigt hätten, die Ausschüttungen erhöhen zu wollen. Konjunkturdaten hätten kaum eine merkliche Rolle gespielt. Der schwächer als erwartet ausgefallener ISM der Industrie habe jedoch abermals die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen genährt. Kein Wunder also, dass die Technologiewerte ebenfalls ganz vorne mitgespielt hätten. Auffallend positiv sei dabei vor allem das Softwaresegment gewesen, welches vor einigen Wochen noch massiv abgestraft worden sei und nun scheinbar zur Gegenbewegung ansetze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...