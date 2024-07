Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland ist wieder auf dem Rückmarsch, so die Analysten der Nord LB.Waren und Dienstleistungen hätten sich im Juni nur noch um 2,2% verteuert, nach 2,4% im Mai. Experten hätten lediglich mit einem Rückgang auf 2,3% gerechnet.Der ISM PMI Manufacturing könne auch im Juni nicht zulegen. Damit verharre die Zeitreihe weiterhin unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 50 Zählern. Die Stimmung in der US-Industrie sei folglich nicht gut. Einen gewissen Lichtblick würden die Entwicklungen beim Sub-Index "Aufträge" liefern; dieser habe immerhin auf 49,3 Zähler zulegen können. Die Preiskomponente sei im Juni auf nur noch 52,1 Punkte gefallen. Dies sei ein kleiner Mosaikstein, welcher der US-Notenbank schon noch bei der Entscheidung für relativ baldige Zinssenkungen helfen könnte. ...

